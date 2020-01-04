Президент Польщі Анджей Дуда відмовився від поїздки Всесвітній форум пам'яті Голокосту в Ізраїлі через те, що там буде присутній президент Росії Володимир Путін.

Про це повідомляє польська Gazeta Wyborcza, посилаючись на джерела в адміністрації Дуди.

За інформацією видання, президент Анджей Дуда відмовився від поїздки на Всесвітній форум пам’яті Голокосту в Єрусалимі. Захід приурочений 75-річчю визволення в’язнів концентраційного табору Аушвіц-Біркенау та запланований на 22-23 лютого.

Хоча офіційних заяв з цього приводу не було, видання пов’язує відмову польського лідера від відвідування заходу з тим, що гостем цих урочистостей є президент Росії Володимир Путін, який останнім часом неодноразово дозволяв собі різко висловлюватися на адресу польских політиків та робив неоднозначні заяви щодо історії держави.

Зокрема, наприкінці грудня Путін назвав посла Польщі в гітлерівській Німеччині Юзефа Липського “сволотою і антисемітської свинею”.

Президент РФ також сказав, що Польща “сама взяла участь в поділі Чехословаччини”, а радянські війська увійшли до Польщі після того, як “польський уряд втратив контроль за своїми збройними силами і за тим, що відбувається на території країни”. У відповідь на це міністерство закордонних справ (МЗС) Польщі звинуватило президента Росії Володимира Путіна в спотворенні історії Другої світової війни.