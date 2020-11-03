Решение Конституционного Суда, сделавшее фактически невозможной ответственность депутатов и других чиновников за недостоверное декларирование, открыло двери для масштабной политического кризиса в стране. Кризиса, который показывает реальную несостоятельность Зеленского, и открывает возможность для любой другой конфигурации в Раде.

Когда 27 октября Большая палата Конституционного суда на закрытом заседании приняла решение по делу о несоответствии Конституции Украины отдельных положений законов Украины “О предотвращении коррупции”, “О прокуратуре”, “О Национальном антикоррупционном бюро Украины” etc, очевидно часть из них имела конфликт интересов и хотела избежать проблем и ответственности за свои декларации.

Впрочем, то, что предложил дальше президент – с «восстановлением добродетели суда», а фактически его разгоном, тоже очевидно противоречит Конституции.

И председатель КС Тупицкий, когда заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского, которым предлагается отменить предыдущее решение КСУ и уволить всех судей, “имеет признаки конституционного переворота”, очевидно, был прав.

Как так случилось? Почему вспомнилось 30 ноября 2013, когда после разгона студентов на Майдане один чиновник написал знакомой из Администрации президента Януковича «все в панике, ищут, кто подставил Батю». Так и здесь.

Офис Зеленского, чтобы он сейчас не рассказывал, проспал, когда их политические конкуренты нашли путь по флангу и наладили мосты сотрудничества с КС. Это при том, что Зеленский имел возможность назначить 3 судей и изменить кворум, но его команда эту возможность упустила.

«Им говорили об этом, но они все махали рукой, что там все под контролем и сейчас не до этого», – рассказывает Буквам один из депутатов «Слуг».

Следовательно, оказалось, что команда президента не контролирует ничего. А ее новая инициатива лишь усугубила те трещины, которые наметились в команде президента до этого.

Вчера Зеленский приехал на фракцию и пробыл там, как говорят депутаты, не более 10 минут.

«Он изложил свою позицию, вы ее потом могли услышать в эфире ICTV, просил поддержать его законопроект. Сказал, что на квоту судей не претендует, и депутаты могут вносить свои предложения по составу», – рассказывают депутаты.

Зеленский не стал слушать, что скажут депутаты после его выступления, и ушел. «Слуг» оставили с Денисом Шмыгалем говорить о бюджете. Те, кто успел выразить свое «фи», утром получили звонок с Банковой, что их внесли «в список неугодных».

«Зеленский не понимает, что его этим решением подставляют, что наши конкуренты из других фракций уже просто потирают руки от фантазий, как они его сажать будут. Он изолирован в теплую ванну», – пожаловался еще один собеседник Букв.

На фракции не проводили сигнальное голосование о поддержке президентского законопроекта. Говорят, иначе президент бы увидел бы, что поддержки нет. Кроме того, где-то 17 верных лично президенту «Слуг» – как Корявченков или Завитневич – сейчас болеют. То есть при максимальной мобилизации фракции шансов нет.

А президент занял медийную позу и не собирается отступать.

“Я возвращать (законопроект) назад не буду, отзывать не буду. Если бы я знал, что я не прав и люди обычные мне сказали мне: “Господин президент, вы не правы, это горячее решение, вопреки мнению общества” .. Я бы немедленно отозвал бы. И не думал бы о каком-то политическом поражении. Мне все равно “, – сказал президент в эфире «Свободы слова» на ICTV.

Зеленский также предупредил, что у него остается последний аргумент – распустить Раду.

“От реализации нашего плана и от выводов, которые сделают наши депутаты, это тоже будет зависеть. Если это будет политический коллапс и реальный политический конфликт, я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде … А прежде всего “Слуги народа” […], потому что они понимают, что они благодаря мне стали депутатами … И поддержки общества … Но они ( депутаты – ред.) должны понимать ответственность. Если они пойдут вразрез, мы будем выходить из этой ситуации даже таким путем (роспуска парламента – ред.) “, – подчеркнул Зеленский в том же эфире, куда не пригласили ни одного оппонента идеи роспуска суда.

«Мы понимаем, что он так нас пугает, но вряд ли из этого что-то будет», – говорят за глаза депутаты.

Чтобы распустить парламент Зеленскому надо повод, их может быть 2 – развал коалиции и невозможность назначить правительство.

Даже если согласиться, что в Шмыгалю есть много претензий, особенно у некоторых олигархических групп, которые всегда за перераспределение в стиле Попандопуло, то это не значит, что все произойдет по плану президента.

И Зеленский, похоже, плохо понимает, что в этой гонке он будет уже аутайдером, а не лидером.

Депутаты могут уволить премьер-министра, депутаты могут пойти на то, чтобы развалить коалицию, но это больше не воля президента. Это игра тех, кто завел президента в этот кризис.

Еще три недели назад возможный политический расклад выглядел так: ОПЗЖ и «За будущее» одерживают победу на местных выборах и требуют от Зеленского переформатирования коалиции и правительства по мирному. Местные выборы прошли, а вот две упомянутые политические силы не получили желаемого результата. Более того, не факт, что они получают желаемый результат в результате будущих парламентских. Там снова может победить ЕС Петра Порошенко.

Теперь же, загнав президента в конституционный кризис, они создали основу для того, чтобы с ними сели договариваться. И уже даже без президента.

На сегодня значительно больше депутатов готовы голосовать за проект председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, чем за президентский. Его могут вынести в зал в среду или четверг, даже если его провалит антикоррупционный комитет Анастасии Радиной.

Даже если этот законопроект не пройдет, искать консенсус, похоже, все равно будут за столом у спикера, а не у президента.

Потому что президент стал в демонстративно в позу, рядом с ограниченной группой активистов. В принципе удобную для себя – я старался, но коррупционная гидра слишком мощная. И сейчас мы здесь некие 300 спартанцев. Президент заходит в психологически удобную для себя нишу – он отмежевывается от государственных процессов, его будут жалеть и любить, но он не будет влиять на события в государстве. Такой себе худший вариант Виктора Ющенко.

Главной в государстве снова становится Верховная Рада. Как в 2004 и 2014.