Вице-премьер Алексей Резников предлагает украинскому парламенту «проявить коллективную мудрость и принять какое-то другое решение» по местным выборам, что, по мнению Резникова, позволит разблокировать Минский процесс.

Проще говоря, в офисе президента уже поняли, что нет никаких шансов изменить постановление парламента о проведении местных выборов и нужно принять еще одно решение, которое удовлетворит Кремль и разблокирует переговоры. При этом никто толком не может объяснить, что именно не устраивает Россию в постановлении украинских парламентариев – характеристика России как агрессора, отказ от проведения местных выборов в Донецкой и Луганской областях до их деоккупации, упоминание Крыма в одном ряду с Донбассом? Наверное, когда появится текст нового «мудрого» постановления, которое будет подготовлено в офисе президента и внесено в парламент через дежурного «слугу народа», мы сможем реконструировать российское недовольство.

Однако насколько необходима нам эта реконструкция? Насколько важно то, чего хочет Кремль – если любое решение украинского парламента для руководства России не причина, а повод для того, чтобы заблокировать Минский процесс и ни о чем не договариваться с Владимиром Зеленским? И даже если предположить, что Верховная Рада действительно примет новое постановление, в Москве скажут, что нужно было изменить предыдущее. А если Рада изменит предыдущее, то в Москве скажут, что его изменили не так, как того требовали украинские обязательства. А если удовлетворятся этими изменениями, то уже через несколько дней будут возмущены чем-нибудь другим – новым постановлением Рады, выступлением Зеленского или Кулебы или просто тем, что в Киеве +15 а в Москве -3. Какая разница?

Это то, чего, кажется, никак не может понять Владимир Зеленский – в Кремле с ним не собираются договариваться, о чем однозначно вчера заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем интервью телеканалу RTVi. И даже если предположить, что это поняли Андрей Ермак или Алексей Резников, объяснить это Владимиру Зеленскому они этот простой факт не смогут. А стоило бы.

На Зеленского в Кремле действительно возлагали большие надежды. Надежды прежде всего как на президента капитуляции. И не потому, что в Кремле верили в возможность этой капитуляции, а потому что рассчитывали, что согласие с такой капитуляцией со стороны нового украинского президента будет означать быструю и резкую дестабилизацию ситуации в Украине и облегчит Москве возможность новых территориальных захватов.

Накануне парижского саммита «нормандской четверки» в Москве возникло ощущение, что клиент созрел и для принятия капитуляции Путину достаточно будет просто слетать во французскую столицу. Между тем, окружение Зеленского просто делало все возможное, чтобы обеспечить шефу желанную личную встречу с российским президентом и поэтому соглашалось с практически любыми российскими «пожеланиями», в уверенности, что на встрече с Путиным обаятельный и веселый Зеленский все разрулит сам. Но Путин и его чиновники – люди, которые все же занимаются политикой профессионально и они никак не могли понять сакральности этой личной встречи для Зеленского и того, что для их новых украинских партнеров слова ничего не стоят. Они верили, что птичка в клетке – и просчитались.

На встрече в Париже Зеленский не капитулировал. Более того, во время личной встречи с ним Путин наверняка имел возможность убедиться в том, в чем не может не убедиться любой профессионал, который ведет с Зеленским беседы о политике – в том, что новый украинский президент вообще не понимает, где он, собственно, находится. Что для него все это – кино. Мизансцена.

С этого момента Путин потерял к Зеленскому всяческий интерес, ставка на быструю дестабилизацию уступила место ставке на длительный процесс уничтожения Украины, Суркова сменил Козак. И теперь любые действия Москвы направлены на то, чтобы загнать Зеленского в ловушку и заставить его предпринимать шаги, которые будут содействовать этому длительному процессу.

Сейчас ситуация выглядит простой даже для школьника младших классов, для ее понимания не нужно играть в чудесном фильме «Слуга народа». Путин понимает, что Зеленский катастрофически утрачивает популярность, что будет наглядно продемонстрировано уже не социологией, а результатами его партии на местных выборах. Зеленскому нужны хоть какие-то достижения, чтобы продемонстрировать свою эффективность. Поскольку с эпидемией власть справиться не в состоянии, а экономическая ситуация ухудшается с каждым днем, остается урегулирование на Донбассе.

Зеленскому может казаться, что если он освободит пленных и еще раз встретится с Путиным в рамках «нормандского формата», это продемонстрирует его способность договариваться с Кремлем. Насколько это правильный расчет – еще вопрос, но Зеленский в него верит. Путин блокирует обмены и отказывается обсуждать дату «нормандского саммита». Пока что требуют изменить постановление парламента. Зеленский может считать, что если он не пойдет навстречу, Путин вновь возобновит обстрелы – а режим тишины пока что является главным достижением в переговорном процессе. Путин же рассчитывает, что сама дискуссия об изменении постановления или принятие нового документа только усилит общественную конфронтацию, тем более перед выборами, когда страсти накаляются.

Для него это изменение – вовсе не причина разблокировать переговорный процесс, а возможность заманить клиента в новую ловушку. И клиент спешит в эту ловушку с вполне предсказуемой непосредственностью – чтобы дать возможность старому чекисту задуматься о следующей нехитрой комбинации.