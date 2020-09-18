Перший заступник голови української делегації у Тристоронній контактній групі, віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков заявив, що Верховна Рада має прийняти альтернативне рішення щодо місцевих виборів на Донбасі, щоб розблокувати переговори з Російською Федерацією.

Про це він сказав під час години запитань до уряду в Верховній Раді, повідомляє кореспондент #Букв.

“Багато хто хоче почути про постанову, що стосується місцевих виборів. Ця постанова політично дуже правильна… Але чисто тактично окремі положення є передчасними”, – сказав Резніков.

За його словами, ця постанова ускладнила ведення переговорів в ТКГ.

“Чи заблокувала вона переговорний процес? Так, у значній мірі він заблокований – наприклад, в тому числі, в гуманітарній підгрупі, де готується звільнення близько 100 наших полонених”, – додав він.

Резніков також закликав Верховну Раду “проявити колективну мудрість і прийняти якесь інше рішення, яке підкреслить сприйняття України мінського процесу”.

“Але якщо парламент України зможе проявити колективну мудрість і прийняти якесь інше рішення, яке підкреслить сприйняття України мінського процесу як наразі безальтернативного майданчика для переговорів, яке підтвердить повноваження української делегації і продемонструє довіру до неї? Таке рішення дасть важливий сигнал нашим західним партнерам і міжнародним посередникам з ОБСЄ. Воно б розширило поле маневру для нашої роботи в Тристоронній контактній групі”, – пояснив він.

Водночас, представник української делегації у ТКГ не уточнив, яке саме це має бути рішення.

Що відомо про можливі зміни до постанови щодо місцевих виборів?

15 липня Верховна Рада України призначила на 25 жовтня 2020 року чергові місцеві вибори. Відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України — тільки на підконтрольній українській владі території.

19 серпня під час засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі голова делегації України Леонід Кравчук проінформував сторони про те, що звернувся до парламенту з приводу цієї постанови.

Він попросив Раду розглянути питання щодо відповідності постанови закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей” та Мінським угодам.

Згодом Кравчук пояснив, що зміна тексту постанови є вимогою російської сторони.

Зі зверненням з приводу змін до постанови звернувся до парламенту і заступник голови делегації Вітольд Фокін. За словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, звернення Фокіна має зовсім інший зміст.

26 серпня, після засідання парламентського комітету з питань державної влади, на якому розглядався лист Кравчука, Резніков проінформував, що вибори в ОРДЛО регулюють не цією постановою, а окремим законом, який має прийняти парламент.

31 серпня Разумков повідомив, що постанову про вибори Верховна Рада має приймати за 90 днів до їх проведення. Якщо вносити зміни до постанови зараз, будуть порушені строки та це може призвести до зриву виборів по всій країні.

2 вересня, інформуючи про підсумки засідання ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі, в Офісі президента зазначили, що представники РФ у ТКГ і далі наполягають на внесенні змін до постанови Верховної Ради України і блокують обговорення інших питань.