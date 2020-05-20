На самом деле главные трудности для Владимира Зеленского только начинаются. И ему, и нам впору не подводить итоги и забрасывать шапку на второй срок, а задуматься о будущем. О том непростом будущем, которое нас ждет.

На сегодняшней пресс-конференции, посвященной годовщине пребывания на посту президента, Владимир Зеленский излучал абсолютную уверенность и удовлетворенность. И в самом деле, с точки зрения его понимания власти, он добился всего чего хотел и опроверг опасения, что не справится с президентством.

Он по-прежнему пользуется поддержкой населения, пусть не такой ошеломительной, как это было после президентских выборов 2019 года, но все еще беспрецедентной. Он может тасовать управленческие кадры с такой скоростью и такой уверенностью, как это не мог позволить себе ни один предыдущий президент Украины – и пусть эта перманентная перетасовка уже привела к настоящему хаосу в управлении страной и ее регионами, он может этого попросту не замечать.

Он показал, что у него нет любимчиков и он может легко вытирать ноги о вчерашних фаворитов – такой была судьба Богдана, которого уже начали называть «настоящим» президентом Украины и такой может быть судьба Ермака, которого пока что называют «вице-президентом». Он показал, что может пойти даже против воли Коломойского – и отсутствие решающей поддержки в собственной партии и тихий саботаж ближайших соратников этому не помеха, там, где он не может опереться на помощь друзей, он легко идет на союз с врагами.

Он не добился мира, как обещал, но и войны большой не допустил, зато освобождает пленных и разговаривает с Путиным – он может думать, что на равных, с него станется. Скандал с Трампом не похоронил его, но зато сделал куда более узнаваемым в Америке – а он может думать, что популярность это и есть политика.

Словом, счастливый монарх, что и говорить. Но на самом деле главные трудности для Владимира Зеленского только начинаются. И ему, и нам впору не подводить итоги и забрасывать шапку на второй срок, а задуматься о будущем. О том непростом будущем, которое нас ждет.

Годовщина Зеленского как раз отмечается на исходе карантина – на исходе иллюзии, что как только ограничения будут отменены, вся наша жизнь вернется ко времени до коронавирусной эпидемии. Но сейчас уже ясно, что не вернется. Что страна – да что там страна, весь окружающий нас мир, погружается в пучину небывалого кризиса и переформатирования экономики.

При этом наш кризис, конечно же, начался еще до пандемии и был обусловлен некомпетентностью власти. Но даже если предположить, что в 2019 году украинцы бы не избрали Зеленского, что не было бы экономического провала, связанного с его приходом к власти, кризиса пандемии все равно не удалось бы избежать – и в этом смысле ответственные политики должны благодарить Бога, что эта страшная пучина может поглотить именно Зеленского и связанных с ним приспособленцев, а не тех, кто еще сможет принести настоящую пользу стране.

Вопрос в том, каковы будут настоящие масштабы кризиса, не отразятся ли они на стабильности самого государства и как долго Зеленский сможет делать вид, что он тут не при чем, тасуя правительства и выгоняя соратников. Но понятно, что рано или поздно настанет день, когда этот привыкший к дешевой популярности человек столкнется с ненавистью тех, кто просто не будет понимать, как прожить следующий день и на какие средства купить еду детям.

И вот тут начнется самое главное – в объятия какого Бога или демона бросится потерявший надежды избиратель, не разочаруется ли он не столько в Зеленском, сколько в Украине – потому что может считать, что этот «честный простой парень» был его последней надеждой на изменения в стране и раз уж он вместо Швейцарии устроил ему Зимбабве, значит, ждать больше нечего. Но, в любом случае, из той пропасти, в которую мы сейчас летим, страну придется вытаскивать именно тем, для кого Украина не ассоциируется с Зеленским. И это тоже печальная истина завтрашнего дня.

Еще одна серьезная проблема для Зеленского и для всех нас – так это то, что во время кризиса усилится влияние олигархов, которые останутся единственными платежеспособными игроками – и одновременно усилится зависимость самого государства от внешнего управления, потому что без международной финансовой помощи нам просто не выжить.

Зеленский уже увидел, каково это – проходить между олигархической Сциллой и западной Харибдой, когда нужно было принимать «банковский закон». Такие ситуации будут только множиться. Выбор между тем, чтобы встать на сторону Коломойского, довести страну до дефолта, но обеспечить себе олигархическую поддержку или встать на сторону государственных – а значит, своих – интересов и не довести страну до ручки – будет все время.

Если Коломойский сегодня не готов на открытый конфликт с Зеленским просто потому, что хочет сохранить свой интерес, то это не означает, что завтра он не будет воспринимать Зеленского как неблагодарного питомца, которого бы лучше заменить кем-то более понятным и вменяемым. А еще лучше – ослабить, ведь именно ослабление президентов – это и есть любимая олигархическая игра.

Еще одна проблема Зеленского вскоре возникнет на российском направлении, вернее – уже возникла, что и продемонстрировал «сепаратный» визит Дмитрия Козака в Берлин. В Кремле, возможно, уже пришли к выводу, что «договориться» с Зеленским – а точнее заставить его принять путинскую игру с «прямыми переговорами» с марионетками на Донбассе и зафиксировать существование на украинской территории трех государственных центров не удается.

От понимания этой невозможности нагнуть – как свидетельствует опыт Молдовы и ее бывшего некоронованного короля Влада Плахотнюка, такого же монарха, каким стал в Украине Зеленский – и до установления над «непонятной страной» совместного российско-западного протектората с последующим его превращением в российскую колонию буквально один шаг. И Козак уже пытается его сделать. Нас может спасти разве что то, что Запад уже научен опытом Молдовы, да и российское влияние в этой стране съеживается на глазах. Но давить будут всерьез, будут пытаться привлечь немцев и французов, которым после пандемии будет не совсем до нас.

Еще одно направление, на котором придется столкнуться с вызовами почти беспримерными – американское. Соединенные Штаты входят в предвыборную кампанию – причем – явно с непредсказуемым финалом. И если еще вчера великий американский сумасброд был уверен в собственных силах, то сейчас он начинает нервничать и будет, как слон в посудной лавке, громить все вокруг и метаться в поисках поддержки по широкому периметру, очевидно включающему Кремль. Этот выбор между слоном и ослом может оказаться фатальным для Зеленского, что, кстати, показали последние выборы президента США. Будет очень большое искушение поддержать Трампа – но что произойдет в случае его поражения? И, напротив, если не поддержать – с чем мы столкнемся в случае его победы? Ведь это уже будет второй срок, последний, тут можно будет себя не сдерживать в эмоциях (Трамп и так не сдерживал особо, но на втором сроке он разгуляется).

Для того, чтобы пройти через все эти проблемы – угрозу экономического краха, олигархические распри, российское давление и диверсии, американские выборы – нужно быть гроссмейстером международного класса. Но президент Зеленский по-прежнему играет не в шашки, а в шахматы. В «Чапаева».

И с наслаждением записывает себя на телефон.