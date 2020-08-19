Выдвижение ведущего Сергея Притулы вызвало немалый всплеск эмоций в соцсетях. И хотя вряд ли Сергей имеет реальные шансы переиграть действующего мэра Виталия Кличко, все же его появление в гонке вносит в нее определенную интригу, хотя бы в борьбе за второе место. Между тем в других городах Украины проходят куда более интересные подковерные интриги и публичные бои, поэтому "Буквы" начинают цикл материалов о подготовке к выборам на местах.

Сначала расскажем о раскладах в центре Украины.

Киев

На сегодняшний день в выборах мэра почти нет интриги – Виталий Кличко около 40% поддержки и выигрывает во втором туре у любого из конкурентов.

Кандидат от «слуг» Ирина Верещук сейчас имеет чуть более 6% поддержки и вряд ли преодолеет разрыв с фаворитом. Штаб Верещук работает отдельно от центрального штаба «Слуг». Если по Украине «Слуги» запустили бордовую кампанию «Украина – это ты», то в Киеве Верещук раскручивают, как женщину которая победит и взбодрит городов.

Интересно, что сама кандидат даже не в курсе своих баннеров, тогда как центральный штаб не в курсе, какие технологи с ней работают.

В штабе Кличко по оппонентке выбрали тактику игнорирования, чтобы подчеркнуть ее низкие шансы.

Выдвижение Сергея Притулы, хотя и вызвало громкие дискуссии в Facebook, нужен ли стране еще один актер и все ли актеры одинаковые, шансов победить не имеет. Единственное, что он сможет – повысить процент партии «Голос» и таки провести ее фракцию в Киевсовет.

Единственная интрига, которая сохраняется до сих пор – выдвинет ли своего кандидата «Европейская солидарность», которая по оценкам Социса и Рейтинга является лидером электоральных симпатий в столице.

Ранее среди возможных кандидатов называли Владимира Омеляна и Алексея Гончаренко. Омелян сам сказал Буквам, что сомневается, что пойдет в мэры. Так же сомнительно, что пойдет на них Гончаренко.

Еще несколько месяцев назад Петр Порошенко предложил Виталию Кличко сотрудничество и поход на выборы одной командой, но мэр столицы не захотел повторения истории 2014-2015 годов и сказал, что пойдет на выборы во главе УДАР, а не ЕС.

«Отсутствие своего кандидата для партии в столице – это минус», – говорят в штабе партии и отмечают, что там до сих пор рассматривают возможные кандидатуры. По крайней мере, партии точно понадобится привлекательное лицо во главе списка, чтобы не дать УДАРа и Голосу возможности посягнуть на свой электорат.

Днепр

У нынешнего мэра Днепра Бориса Филатова электоральная картина мало чем отличается от Кличко. Действующий мэр Днепра тоже может одержать победу над конкурентами в первом туре.

«Что касается Филатова, то он имеет все шансы выиграть в один тур, его поддержка в городе сейчас на уровне 60%, по социологией группы” Социс “, а у группы” Рейтинг “- 51%. Что касается партии “Пропозиция”, то она начинала с 15%, сейчас ее рейтинг сравнялся со “Слугой народа” (у партии президента 25% – ред.). У “Слуги народа” динамика идет вниз. Мы, кстати, заказали социологию и ждем результаты в ближайшие дни. Прогноз социологов партии “Пропозиция” – до 30% поддержки », – рассказал неделю назад в интервью Буквам близкий соратник мэра и влиятельный человек города Геннадий Корбан.

По словам Корбана, в городе еще сохраняется значительное доверие к президенту, но не к его партии. Он пожаловался, что местные мажоритарщики от «слуг» ничего за год не принесли городу – ни в плане инвестиций, ни по субвенциям соцэконома и вообще избиратели их не знают – «спрашивают мальчик это или девочка».

«Слуги народа» еще не определились с кандидатом в мэры Днепра – наиболее вероятными называли кандидатуры нардепа Максима Бужанского (из группы Коломойского) и Сергея Рыженко, главного врача Днепропетровской областной больницы им. Мечникова, депутата облсовета от БПП.

Презентацию кандидатов в мэры «Слуги» проведут 29 августа, но, скорее всего, в мэры Днепра таки выдвинут Рыженко. Хотя местные СМИ пишут, что в тот момент шантажируют люди Коломойского, чтобы он отказался от участия в выборах.

По данным исследования группы «Рейтинг» (проведенного 20 июня – 4 июля), Филатова готовы поддержать 42,6% тех, кто намерен голосовать на выборах. За Вилкула готовы проголосовать 13,3%, за Бужанского – 13,2%, за Краснова – 12,8%. Рейтинг Рыженко здесь не меряли.

То есть во второй тур, как и в 2015, снова могут выйти Вилкул и Филатов.

Впрочем, уже без такой интриги как 5 лет назад.

Как для Киева, так и для Днепра, главной интригой является не победитель выборов мэра, а то, с кем он создаст коалицию.

Черкассы

В июне 45% жителей Черкасс, которые определились с выбором, готовы были поддержать действующего мэра Анатолия Бондаренко. Того самого, который угрожал президенту пренебречь карантинными ограничениями, чтобы дать местному бизнесу выжить.

Его ближайший конкурент – руководитель компании «Укравит» Виталий Ильченко от «Слуги народа» имеет пока 10,6% поддержки.

Кандидата от «Голоса» Виктора Евпака поддержало бы 8,4% от тех, кто определился.

Уже после скандала с президентом Анатолий Бондаренко сложил полномочия председателя Черкасской областной организации ВО «Батькивщина» и влился в новый политический проект Коломойского-Авакова (так его называют депутаты «Слуг») «За майбутне».

Также 13 августа прекратила существование группа «Слуга народа в горсовете.

В составе этой группы были депутаты Сергей Тищенко, Владимир Бурячинский, Николай Фомич, Елена Шевченко, Артур Акопян и Александр Дишлюк.

Все они перешли в новую межфракционную группу «За майбутне».

Единственное, что здесь следует отметить, что после появления информации о создании в Черкасском городском совете депутатской группы «Слуга народа» народный депутат, председатель областной организации партии «Слуга народа» Александр Завитневич на своей странице в «Facebook» назвал их самозванцами.

В последние недели ходили слухи, что на мэра Черкасс «Слуги» выдвинут шоумена-депутата Александра Скичко, впрочем теперь кандидатура перешла в режим «охрана, отмена».

Полтава

В начале августа, по информации местных СМИ, состоялась встреча народных депутатов-мажоритарщиков от «Слуги народа» с главой Полтавской ОГА Олегом Синегубовым, чтобы обсудить принципы подбора кандидатов на местных выборах. Одна из причин такого собрания – много подковерных игр различных групп влияния в области. Это, в частности группа председателя ОГА Синегубова, группа депутата Ольги Савченко и группа мажоритарщика из группы «За будущее», чьи ставленники шли от «Слуг», Юрия Шаповалова.

Как пишет сайт Полтавщина, Ищенко вынужден был не только устроить себе сбор подписей поддержки от местных бизнесменов, но и сделать утечку в СМИ, что он единственный кандидат. В то же время возможными кандидатами от “Слуг” также называли Константина Касая и даже экс-депутата БПП Константина Ищейкина, который готов был баллотироваться от партии президента.

Пока лидером электоральных симпатий в городе является бывший мэр, экс-регионал Александр Мамай. В 2018 году он был отстранен от должности ситуативной коалицией БПП и фракции «Родной город». И.о. мэра тогда стал Александр Шамота, который, по информации Букв, и сейчас хотел бы баллотироваться под брендом ЕС.

А вот Александр Матковский, который в 2015 получил второй результат на выборах мэра в качестве кандидата с поддержкой БПП, в августе неожиданно перешел в партию «Батькивщина», и пойдет на выборы мэра с партией Тимошенко.

Александр Мамай пойдет на выборы от партии «За будущее».

Винница

Пока ни один кандидат не озвучил свое намерение возглавить самый комфортный город Украины.

Впрочем местные журналисты убеждены, что действующий мэр Сергей Моргунов снова будет баллотироваться.

В принципе, учитывая то, что 85% винничан считают, что город в последние годы хорошо развивается, его шансы высоки.

В начале июля местная социологическая агентство Социоинформ давала «Стратегии Гройсмана» аж 40% поддержки от всех избирателей, ЕС – 10%, «Слуге народа» – 5,9%. Это же исследование давало Моргунову 59% поддержки. Тогда как его ближайшим конкурентам по 2%. Общенациональные социологические компании данные по городу не давали.

От «Слуги народа» в мэры, скорее всего пойдет, бывший глава Госуправления делами, а ныне председатель ОГА Сергей Борзов. Сейчас Борзов активно увольняет чиновников ОГА и привел вслед за собой нового прокурора в область.

А вот от ЕС на выборы, по данным Букв, может пойти экснардеп Сергей Кудлаенко. Хотя местные СМИ и печатали с ним недавно интервью о том, что он переехал на работу в Одессу и в Винницу возвращаться не собирался.

От «Батькивщины» на выборах может пойти депутат горсовета Анна Давыденко. Год назад они вышла из партии Тимошенко со скандалом, часто бывала в Раде с нардепом от «слуги» Пашковским, но недавно снова вернулась в в старую партию.

Кропивницкий

53% жителей Кропивницкого готовы поддержать действующего мэра Андрея Райковича. Почти столько голрожан считают, что за последние годы ситуация в городе улучшилась – в сферах общественного транспорта, освещения, обновление парков и скверов.

Райкович входит в число 6 мэров, которые вместе с Борисом Филатовым создали партию «Пропозиция».

Второе место за Райковичем занимает экс-регионал Артем Стрижаков (18,8%). Сейчас он возглавляет собственную партию «Перспектива города».

12 августа Никита Потураев представил в Кропивницком кандидатку в мэры от партии Ольгу Ковалеву-Алокили. Кандидат всю жизнь работала в банковском секторе (Проминвестбанк, Райффайзен, ТАС), до того как в прошлом глазу стала советницей местного председателя ОГА Андрея Балоня, которого несколько месяцев назад НАБУ взяла на взятке.

Пятерку кандидатов от «Слуги народа» в депутаты облсовета и горсовета Кропивницкого должны возглавить действующие депутаты горсовета областного центра Игорь Волков (избирался от «БПП« Солидарность ») и Михаил Бежан (избирался от УКРОП).

Расклады в других регионах Украины читайте в ближайшее время.