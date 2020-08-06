Про це у коментарі #Буквам заявив лідер партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко.
Як повідомлялося раніше, в столиці з’явилися агітаційні борди в жовто-зеленій кольоровій гаммі “Зе! Слуга народу” із написами “Так, Верещук зможе” та “Мости втомилися. Верещук підбадьорить”.
У коментарі виданню Верещук заявила, що не знає про які борди йдеться, оскільки сама не займається агітацією, та порадила зателефонувати Корнієнку.
За словами Корнієнка, ці борди є “підготовчою частиною” кампанії Ірини Верещук.
“Борди — це перша, підготовча частина комунікаційної кампаніі Ірини Верещук, яка, як вже можна здогадатися, буде нестандартною і спрямованою на активних киян”, — сказав він.
Сюжети для реклами, як зазначив політик, було розроблено штабом Верещук у співпраці з низкою креативних груп, які допомагають “на волонтерських засадах”.
“Місцеві кампаніі в обласних центрах будуть (і повинні) як інтегрувати основні меседжі національної кампаніі, так і задавати власний дискурс”, — зауважив Корнієнко.
- Раніше повідомлялося, що партія “Слуга народу” на місцевих виборах у 2020 році вирішила замінити гасло “Зробимо їх разом”, під яким у 2019 році проходила президентська кампанія Володимира Зеленського та парламентська кампанія самих “слуг”.
- 6 серпня партія “Слуга народу” повідомили, яким буде нове гасло.