Агітаційні борди із прізвищем кандидатки в мери Києва від партії "Слуга народу" Ірини Верещук, про які не знала сама політикиня, є "підготовчою частиною" її кампанії.

Про це у коментарі #Буквам заявив лідер партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко.

Як повідомлялося раніше, в столиці з’явилися агітаційні борди в жовто-зеленій кольоровій гаммі “Зе! Слуга народу” із написами “Так, Верещук зможе” та “Мости втомилися. Верещук підбадьорить”.

У коментарі виданню Верещук заявила, що не знає про які борди йдеться, оскільки сама не займається агітацією, та порадила зателефонувати Корнієнку.

За словами Корнієнка, ці борди є “підготовчою частиною” кампанії Ірини Верещук.

“Борди — це перша, підготовча частина комунікаційної кампаніі Ірини Верещук, яка, як вже можна здогадатися, буде нестандартною і спрямованою на активних киян”, — сказав він.

Сюжети для реклами, як зазначив політик, було розроблено штабом Верещук у співпраці з низкою креативних груп, які допомагають “на волонтерських засадах”.