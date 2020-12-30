В исчерпывающем перечне полномочий президента в Конституции нет пункта о возможности первым лицом государства отстранять судей Конституционного суда

Вчера, уже после окончания рабочего дня, сайт президента проинформировал украинцев об “отстранении” судьи Конституционного суда Александра Тупицкого от должности.

С юридической стороны, этот шаг четко показал отсутствие правовой компетенции у команды Зеленского. Не надо быть большим специалистом в области права, чтобы понять, что статья, на которую ссылаются юристы зеленого хозяина Банковой (мол, президент может отстранять всех, кого назначает), не касается судей Конституционного суда.

Даже в соответствующей главе Уголовного процессуального кодекса прописана отдельная процедура для отстранения судей. Что касается судей Конституционного суда, то их судьбу, в том числе и отстранение от должности, решают согласно Конституции и отдельному закону “О Конституционном суде”. А в них не предусмотрено никакого временного “отстранения”, кроме как отстранения навсегда на основании вступления в силу обвинительного приговора в отношении судьи.

Ну и конечно, в исчерпывающем перечне полномочий президента в Конституции нет пункта о возможности первым лицом государства отстранять судей Конституционного суда.

Так, президент “заработал” себе статью 376 Уголовного кодекса Украины – вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей. Конечно, уголовного производства сейчас реально не будет, как-никак, Венедиктова на месте. Но это сейчас, а дальше кто знает.

Какие выводы из именно этого неразумного шага?

Зеленского сознательно топят его советники, причем топят в духе Януковича загоняя в болото нелегитимности.

Такие нигилистические с точки зрения права и волюнтаристские шаги мог в теории позволить себе Янукович, имея 100% свой силовой аппарат в виде милиции, СБУ и прокуратуры, широкие связи в криминальном мире и сильную медиа-поддержку. И все равно это завело его в Ростов.

Зеленский же получит мучительный для него ответ на такой портновский стиль поведения намного быстрее.

Конституционный суд уже противопоставил двум быстрым предложением, из которых состоял Указ об отстранении Тупицкого, свой церемониал: назначил заседание, где собирается основательно и всесторонне, театрально и торжественно показать, что Зеленский пошел против буквы закона.

Если президентский указ таким образом демонстративно, с максимальной респектабельностью проигнорируют, то горе президенту – он в таком чувствительном вопросе окажется ни на что неспособным, некомпетентным, бессильным и жалким.

Просчитать сценарий плачевности Зеленскому было нетрудно, но почему-то он не просчитал. Очевидно, что никаких задатков политика он генетически не имеет.

На самом деле власть любого президента основывается не на рейтинге среди избирателей – так как избиратели значат что-то только один день на 5 лет. Постоянная власть президента – это уважение к его личности среди бомонда, это, в конце концов, страх перед его силой среди верхушки общества.

Вчерашняя атака на Тупицкого – это решительный шаг Зеленского с пьедестала самой мощной фигуры в стране. Бояться и уважать перестанут. А еще пару таких выходок – и всерьез подумают, как прогнать с минимальными расходами.