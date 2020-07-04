Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, акция в поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь началась в парке Шевченко, сейчас активисты отправились в МВД.
Они отмечают, что 28 июня прошло 200 дней с момента уведомления им о подозрении в убийстве журналиста.
В связи с этим они озвучили ряд вопросов к Министерству внутренних дел:
- Почему не ищут настоящих убийц?
- Почему за решеткой не причастные люди?
- Почему не замечают множество доказательств невиновности Антоненко, Кузьменко и Дугарь, а также откровенные факты лжи правоохранителей?
- Напомним, в декабре прошлого года стало известно, что сотрудники Национальной полиции задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, которое произошло в 2016 году. Подозрение было предъявлено медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко и музыканту Андрею Антоненко. В настоящее время Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко находятся под стражей, Яну Дугарь отпустили под залог из-под домашнего ареста.
- Накануне министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не руководит следствием по делу об убийстве Павла Шеремета. #Буквы вспоминали ключевые факты о деле Шеремета, а также заявления Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто несет ответственность за его расследование.