В Киеве активисты провели акцию поддержки подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, акция в поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь началась в парке Шевченко, сейчас активисты отправились в МВД.

Они отмечают, что 28 июня прошло 200 дней с момента уведомления им о подозрении в убийстве журналиста.

В связи с этим они озвучили ряд вопросов к Министерству внутренних дел: