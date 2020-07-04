Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, акция в поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь началась в парке Шевченко, сейчас активисты отправились в МВД.

Они отмечают, что 28 июня прошло 200 дней с момента уведомления им о подозрении в убийстве журналиста.

В связи с этим они озвучили ряд вопросов к Министерству внутренних дел:

  • Почему не ищут настоящих убийц?
  • Почему за решеткой не причастные люди?
  • Почему не замечают множество доказательств невиновности Антоненко, Кузьменко и Дугарь, а также откровенные факты лжи правоохранителей?