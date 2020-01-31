Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, на заседании братья Суркисы пытались доказать, что не связаны бизнесом с олигархом Игорем Коломойским, поэтому государство должно им вернуть миллиарды, которые были получены при национализации банка.

Под стенами суда собрались активисты “Демократической сокиры”, которые продемонстрировали информацию, который прямо подтверждает связанность Суркисов и Коломойского.

Следует отметить, что в декабре 2019 года Шестой Апелляционный суд. Киева приостановил рассмотрение дела об отмене национализации “ПриватБанка”, пока не будет вынесено решение Верховного Суда по иску братьев Суркисов.

Активисты под Верховным судом Активисты под Верховным судом Активисты под Верховным судом Активисты под Верховным судом Активисты под Верховным судом Активисты под Верховным судом Активисты под Верховным судом Активисты под Верховным судом Активисты под Верховным судом Активисты под Верховным судом Активисты под Верховным судом Активисты под Верховным судом Активисты под Верховным судом

Активисты под Верховным судом

Фото: #Буквы

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