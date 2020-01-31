Под стенами Верховного суда в Киеве, где проходит очередной суд по делу "ПриватБанка", активисты устроили акцию протеста.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Так, на заседании братья Суркисы пытались доказать, что не связаны бизнесом с олигархом Игорем Коломойским, поэтому государство должно им вернуть миллиарды, которые были получены при национализации банка.

Под стенами суда собрались активисты “Демократической сокиры”, которые продемонстрировали информацию, который прямо подтверждает связанность Суркисов и Коломойского.

Следует отметить, что в декабре 2019 года Шестой Апелляционный суд. Киева приостановил рассмотрение дела об отмене национализации “ПриватБанка”, пока не будет вынесено решение Верховного Суда по иску братьев Суркисов.