Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Так, на заседании братья Суркисы пытались доказать, что не связаны бизнесом с олигархом Игорем Коломойским, поэтому государство должно им вернуть миллиарды, которые были получены при национализации банка.
Под стенами суда собрались активисты “Демократической сокиры”, которые продемонстрировали информацию, который прямо подтверждает связанность Суркисов и Коломойского.
Следует отметить, что в декабре 2019 года Шестой Апелляционный суд. Киева приостановил рассмотрение дела об отмене национализации “ПриватБанка”, пока не будет вынесено решение Верховного Суда по иску братьев Суркисов.
- Связанные с олигархом Игорем Коломойским структуры за декабрь и начало января подали в общей сложности 285 судебных исков. Юристы “ПриватБанка” подтвердили эту информацию.
- Замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что рассмотрение законопроекта №2571, который среди прочего фактически запрещает возвращать “ПриватБанк” его бывшему владельцу Игорю Коломойскому, переносится.
- Ранее украинский олигарх Игорь Коломойский неоднократно заявлял, что хочет вновь стать совладельцем “ПриватБанка”.