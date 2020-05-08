Как известно, во время карантина работа гипермаркетов "Эпицентр" не прекращалась. #Буквы решили проверить работу отдела выдачи интернет-заказов в магазине сети на улице П. Григоренко, 40 в Киеве и обнаружили ряд странных вещей.

Работа “Эпицентра”, как и других магазинов, была разрешена при условии обеспечения противоэпидемических мер: регулярной дезинфекции помещений, соблюдении масочного режима и обеспечения дистанции между посетителями.

Продавать можно было отдельные категории товаров. Впрочем, это ограничение неоднократно нарушалось. Накануне Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщал, что было зафиксировано по меньшей мере несколько десятков случаев, когда в этих магазинах вопреки запрету продавали мебель, электронику и другие непродовольственные товары.

К сожалению, на этом список нарушений карантинных ограничений не исчерпался.

В частности, #Буквы выяснили, что масочный режим сотрудниками не соблюдается. Например, вот сотрудник склада выносит товар на кассу. Маска на нем есть, вот только ни рот, ни нос она не закрывает. Перчаток и защитного щитка на сотруднике нет.

И этот сотрудник не единственный. Вот его коллега выдает товар покупателю. На нем также нет ни перчаток, ни щитка. Маска есть, но и та попросту спущена на подбородок.

Вот этот же сотрудник со спущенной маской находится в толпе покупателей:

Кроме того, корреспондент обнаружил, что охранники “Эпицентра” во время карантина придумали новую забаву — потехи ради они стягивают друг с друга маски в рабочее время.

Посетители “Эпицентра”, в свою очередь, правил придерживались. Ни одного покупателя без маски обнаружить не удалось.

Но вот соблюдать дистанцию у посетителей не выходит. Появлению толпы способствуют сами сотрудники магазина.

Например, в отделе выдачи онлайн-заказов есть отдельный вход и выход. На входе очередь, а выход попросту закрыт. Таким образом, чтобы покинуть магазин необходимо пройти через толпу. Ни о каком соблюдении дистанции в 1,5-2 метра в таких условиях речи нет идет.