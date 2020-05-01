Об этом “Эпицентр” сообщил в комментарии #Буквам.
В “Эпицентре” отметили, что могут предоставить финансовый отчет об оплате, которая была осуществлена авиакомпании “Антонов” за перевозку товаров самолетом “Мрия”.
На борту самолета были гуманитарный и коммерческий грузы.
Часть груза, а именно 2 миллиона медицинских масок, 75 тысяч защитных костюмов, 30 тысяч специальных очков, “Эпицентр” закупил на гуманитарные цели для передачи в больницы Украины.
“Ценой больших усилий, использовав многолетние контакты с производителями и поставщиками в Китае, компании удалось закупить этот груз для Украины. После сложных переговоров достигнуты договоренности с ГП “Антонов” на доставку груза несмотря на огромный лист ожидания на самолет “Мрия”, – пояснил генеральный директор ООО “Эпицентр К” Петр Михайлишин.
Еще часть груза предназначалась для продажи в сети “Эпицентр”.
Но изначально о своем участии “Эпицентр” не заявлял, так как не хотел говорить об участии в финансировании рейса “Мрии”.
Часть гуманитарного груза “Эпицентр” уже отправил в Хмельницкую область, а с 1 мая начнет рассылать костюмы, очки и медицинские маски и в другие регионы.
Также в “Эпицентре” отметили, что груз оформлен с освобождением от уплаты ввозной пошлины и НДС, от которого освобождается все медицинские товары.
Накануне в Сети было обнародовано письмо на бланке нардепа и совладельца “Эпицентра” Александра Гереги, которое было адресовано мэру Киева Виталию Кличко. В письме предлагалось закупить защитные средства, которые были доставлены в Украину на самолете “Мрия”, в торговой сети нардепа. Кличко подтвердил, что письмо Гереги поступило в КГГА.
Самолет с грузом из Китая лично встречал президент Владимир Зеленский. Как оказалось, “Мрия” доставила груз для торговых центров “Эпицентр”.
- Ранее сообщалось, что транспортный самолет Ан-225 “Мрия” доставил из Китая в Украину медицинский груз, который по объему претендует на мировой рекорд.
- #Буквы рассказывали, как в Сети отреагировали на скандал вокруг медицинского груза для “Эпицентра”.