В национальной сети торговых центров "Эпицентр" заявили, что полностью оплатили рейс самолета "Мрия", который осуществил поставку средств индивидуальной защиты из Китая. Самолет лично встречал Президент страны Владимир Зеленский.

Об этом “Эпицентр” сообщил в комментарии #Буквам.

В “Эпицентре” отметили, что могут предоставить финансовый отчет об оплате, которая была осуществлена авиакомпании “Антонов” за перевозку товаров самолетом “Мрия”.

На борту самолета были гуманитарный и коммерческий грузы.

Часть груза, а именно 2 миллиона медицинских масок, 75 тысяч защитных костюмов, 30 тысяч специальных очков, “Эпицентр” закупил на гуманитарные цели для передачи в больницы Украины.

“Ценой больших усилий, использовав многолетние контакты с производителями и поставщиками в Китае, компании удалось закупить этот груз для Украины. После сложных переговоров достигнуты договоренности с ГП “Антонов” на доставку груза несмотря на огромный лист ожидания на самолет “Мрия”, – пояснил генеральный директор ООО “Эпицентр К” Петр Михайлишин.

Еще часть груза предназначалась для продажи в сети “Эпицентр”.

Но изначально о своем участии “Эпицентр” не заявлял, так как не хотел говорить об участии в финансировании рейса “Мрии”.

Часть гуманитарного груза “Эпицентр” уже отправил в Хмельницкую область, а с 1 мая начнет рассылать костюмы, очки и медицинские маски и в другие регионы.

Также в “Эпицентре” отметили, что груз оформлен с освобождением от уплаты ввозной пошлины и НДС, от которого освобождается все медицинские товары.

Накануне в Сети было обнародовано письмо на бланке нардепа и совладельца “Эпицентра” Александра Гереги, которое было адресовано мэру Киева Виталию Кличко. В письме предлагалось закупить защитные средства, которые были доставлены в Украину на самолете “Мрия”, в торговой сети нардепа. Кличко подтвердил, что письмо Гереги поступило в КГГА.

Самолет с грузом из Китая лично встречал президент Владимир Зеленский. Как оказалось, “Мрия” доставила груз для торговых центров “Эпицентр”.