Украинская певица Настя Каменских сегодня, 8 октября, получила именную звезду на Площади звезд в Киеве.

Об этом рассказывают #Буквы.

Поздравить и поддержать певицу пришли десятки поклонников.

Площадь звезд находится в центре Киева вдоль бульвара Леси Украинки, улицы Эспланадной и Спортивной площади.

Напомним, что именную звезду в 2019 году получил исполнитель Потап – муж Каменских.

Напомним, что в 2014 году украинский певец и продюсер Потап вместе с Настей Каменских поехали в Россию на вручение премии RU.TV. На сцене Настя Каменских помогла Потапу спустить штаны. Это стало неожиданностью для ведущих и всех присутствующих.

“Официально от всех украинских артистов: “Россия, спасибо, что вы нас принимаете”, – сказал Потап.

Вручение премии проходило 31 мая 2014 года. Стоит отметить, что к этому моменту Россия уже аннексировала Крым. Под Славянском шли бои. Состоялся первый бой за Донецкий аэропорт (26 мая).