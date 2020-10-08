Об этом рассказывают #Буквы.
Поздравить и поддержать певицу пришли десятки поклонников.
Площадь звезд находится в центре Киева вдоль бульвара Леси Украинки, улицы Эспланадной и Спортивной площади.
Напомним, что именную звезду в 2019 году получил исполнитель Потап – муж Каменских.
Напомним, что в 2014 году украинский певец и продюсер Потап вместе с Настей Каменских поехали в Россию на вручение премии RU.TV. На сцене Настя Каменских помогла Потапу спустить штаны. Это стало неожиданностью для ведущих и всех присутствующих.
“Официально от всех украинских артистов: “Россия, спасибо, что вы нас принимаете”, – сказал Потап.
Вручение премии проходило 31 мая 2014 года. Стоит отметить, что к этому моменту Россия уже аннексировала Крым. Под Славянском шли бои. Состоялся первый бой за Донецкий аэропорт (26 мая).
- 7 июля президент Владимир Зеленский вручил государственные награды, которых были удостоены выдающиеся украинцы по случаю Дня Конституции за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление нацбезопасности, научно-техническое и культурно-образовательное развитие Украины. Алексею Потапенко присвоил почетное звание “Заслуженный артист Украины”.
- Настя Каменских поздравила своего мужа Алексея Потапенко (Потапа) с получением звания “Заслуженного артиста Украины”.