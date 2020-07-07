Президент Владимир Зеленский вручил государственные награды, которых были удостоены выдающиеся украинцы по случаю Дня Конституции за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление нацбезопасности, научно-техническое и культурно-образовательное развитие Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

“У всех людей разное отношение к государственным наградам: кто-то этого ждет всю жизнь, кто-то говорит, что это пережиток Советского Союза. Для кого-то, особенно для народных артистов, телеведущих и известных людей, – это просто награда. Мне кажется, прежде всего, это очень важно для государства, ведь оно точно знает, кого награждает”, – сказал Зеленский.

Президент отметил, что государственная награда – это возможность продемонстрировать, что Украине небезразличны талантливые граждане.

По его словам, для государства одинаково важны все сферы и профессии: медиа, медицина, правопорядок, оборона, искусство и шоу-бизнес.

“Важно награждать людей, когда они с нами, а не тогда, когда вся страна и весь мир знает: вот это известный человек, и только сейчас Украина увидела, что он достоин своего государства”, – заявил Зеленский.

Фото: Пресс-служба Главы государства

Поэтому, подчеркнул он, государство и в дальнейшем будет награждать талантливых украинцев, независимо от пола, возраста и сферы их деятельности.

“Если человек действительно талантлив, государству очень важно показывать его людям. Потому что есть много направлений, где действительно талантливые люди, но о них никто не знает. Потому что их не показывают каждый день по телевизору, но они много делают для Украины”, – отметил Президент.

В свою очередь, в частности, генеральный директор – художественный руководитель театрально-зрелищного учреждения культуры “Киевский академический театр оперетты” Богдан Струтинский, который награжден орденом “За заслуги” I степени, отметил, что эта награда – определенное признание достижений его коллектива. Он подчеркнул, что государство должно акцентировать больше внимания на поддержке искусства.

“Искусство отвечает не только за логику, но и за состояние души. Оно дает возможность другим людям в других отраслях получить энергию для своего созидания, открыть больше самих себя. Поэтому однозначно искусство должно иметь специальную государственную программу по его поддержке. Потому что без него мы не будем знать, что строить и куда двигаться”, – сказал Струтинский.

Фото: Пресс-служба Главы государства

Режиссер и сценарист Нариман Алиев, получивший почетное звание “Заслуженный деятель искусств Украины”, подчеркнул важность государственной поддержки отечественного кинематографа. Ведь это даст возможность индустрии в будущем стать независимой.

“Чтобы создалась индустрия, появился определенный план профессиональных людей, которые могут создавать и делать. На этой базе будет зритель, и смогут приходить частные деньги и ресурсы, чтобы мы работали независимо, несмотря на государственные деньги”, – заявил режиссер.

В свою очередь певец, композитор и продюсер Алексей Потапенко, которому Президент присвоил почетное звание “Заслуженный артист Украины”, заявил, что для него эта награда демонстрирует признание хип-хоп-культуры со стороны государства.

“У меня была детская мечта – с детства хотел, чтобы человек, который занимается хип-хоп-культурой, хоть раз был признан своим государством. И вот это произошло. На этом все мои государственные награды закончатся, потому что я вписал свое имя в историю – это признание государством хип-хоп и рэп-культуры в моем лице”, – сказал он.

Фото: Пресс-служба Главы государства

Певица Ирина Билык, которую наградили орденом княгини Ольги III степени, назвала это событие общим достижением – ее самой и поклонников.

“Если есть сильное государство Украина, то нужны государственные награды сильным и талантливым людям. Я благодарю за доверие и за любовь к моему творчеству всех, кто меня любит”, – сказала артистка.

Напомним, 27 июня сообщалось, что президент Владимир Зеленский ко Дню Конституции подписал указ о присвоении государственных наград, в том числе одного из высших орденов Украины — князя Ярослава Мудрого.

Настя Каменских поздравила своего мужа Алексея Потапенко (Потапа) с получением звания “Заслуженного артиста Украины”.

Напомним, что в 2014 году Потап вместе с Настей Каменских поехали в Россию на вручение премии RU.TV. Там на сцене Потап снял штаны и поблагодарил Россию за то, что принимает украинских артистов.

Вручение премии проходило 31 мая 2014 года. Стоит отметить, что к этому моменту Россия уже аннексировала Крым. Под Славянском шли бои. Состоялся первый бой за Донецкий аэропорт (26 мая).