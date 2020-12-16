Об этом сообщает корреспондент #Букв.
При этом автобусы с силовиками припаркованные вдоль Крещатика в районе возле Майдана Независимости.
Сами митингующие свернули некоторые палатки.
Ситуация на Майдане Независимости спокойная.
Фото: #Буквы
Напомним, что утром, 15 декабря, под стенами Верховной Рады снова собрались на акцию протеста активисты движения #SaveФОП. После митинга под парламентом предприниматели двинулись на Майдан Незалежности, где пытались установить палатки, что стало поводом для первых столкновений с правоохранителями. В результате беспорядков пострадали 40 полицейских.
К вечеру участники протеста начали расходиться, однако около двух сотен человек приняли решение остаться ночевать на Майдане Незалежности. На месте был организован пункт раздачи еды, установлены палатки.
- В монобольшинстве “Слуга народа” считают, что за митингами ФЛП стоит “Оппозиционная платформа – За життя”.