На Майдане Независимости всю ночь провели около 20-30 митингующих. Они спали в палатках.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

При этом автобусы с силовиками припаркованные вдоль Крещатика в районе возле Майдана Независимости.

Сами митингующие свернули некоторые палатки.

Ситуация на Майдане Независимости спокойная.

Фото: #Буквы

Напомним, что утром, 15 декабря, под стенами Верховной Рады снова собрались на акцию протеста активисты движения #SaveФОП. После митинга под парламентом предприниматели двинулись на Майдан Незалежности, где пытались установить палатки, что стало поводом для первых столкновений с правоохранителями. В результате беспорядков пострадали 40 полицейских.

К вечеру участники протеста начали расходиться, однако около двух сотен человек приняли решение остаться ночевать на Майдане Незалежности. На месте был организован пункт раздачи еды, установлены палатки.