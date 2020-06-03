Сегодня, 3 июня, народные депутаты на заседании рассмотрели законопроекты о праве изменить отчество, об усилении ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения, кадровые вопросы, а также законопроект об уменьшении срока обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления.

Об этом рассказывают #Буквы.

Народный депутат Александр Бакумов предложил усилить административную ответственность для пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения. Документ поддержали в первом чтении.

За проект закона № 2697 проголосовали 277 нардепов.

Также Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который позволяет украинцам менять свое отчество.

Спикер Парламента Дмитрий Разумков сообщил, что в Раду поступило представление Премьера Дениса Шмыгаля относительно кадровых вопросов Кабинета Министров и дал поручение соответствующим комитетам рассмотреть сегодня данное представление.

С заявлением о “топ-коррупции в Киеве” выступил народный депутат Гео Лерос.

“Сегодня в 9 утра у меня был брифинг в НАБУ, где я предоставил беспрецедентные доказательства топ-коррупции в Киеве. Где главой этой ОПГ является Андрей Ермак, коллега по нашей фракции и его кум, где Денис Комарницкий, “смотрящий” по Киеву, направляет все потоки через Андрея Ермака, и сейчас сосредотачиваются эти средства на местных выборах”, — заявил нардеп Лерос.

Он также призвал коллег по фракции “перестать поддерживать эти коррупционные связи”.

Глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко рассказал о решении комитета, который рекомендует Раде принять за основу законопроект с предложением уменьшить срок обнародования проектов нормативно-правовых актов, решений органов местного самоуправления, с “20 рабочих дней до даты их рассмотрения с целью принятия” до “10 рабочих дней”.

После обсуждения законопроект был принят за основу 298 голосами “за”.

Фото: Богдан Бортаков

Народные депутаты также рассмотрели вопрос ратификации.

326 голосами принят в целом проект закона о присоединении Украины к Дополнительному протоколу к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов относительно электронной накладной.

Верховная Рада 271 голосом приняла в целом проект закона о ратификации соглашения между Украиной и Республикой Беларусь о реадмиссии.

Проект закона о внесении изменений в статью 8 Закона Украины “Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки” относительно повышения размера стипендии и ежегодной помощи.