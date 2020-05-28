Президент США Дональд Трамп снова приедет во Флориду 30 мая для того, чтобы присутствовать при повторном запуске корабля Crew Dragon к Международной космической станции.

Об этом сообщает издание Space.com.

27 мая NASA и SpaceX должны были отправить в космос корабль Crew Dragon. На борту ракеты-носителя были двое астронавтов – Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Полет был запланирован на 23:33 по киевскому времени. Ракета должна была стартовать с пускового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Решение об отмене запуска было принято за 16 минут до запланированного старта. Причина – погодные условия.

Президент со своей супругой Меланией прибыли в Космический центр NASA им. Кеннеди в 22:33 по Киеву. Вместе с ними приехал и вице-президент Майк Пенс.

Но так как плохая погода сорвала попытку запуска, президент Трамп заявил, что планирует вернуться в субботу, 30 мая, к запуску в 15:22 (21:22 по Киеву).

“Спасибо @NASA и @SpaceX за их усердную работу и лидерство. С нетерпением ждем встречи с вами в субботу!” – Трамп написал в Twitter.

Если запуск не состоится в субботу, следующая возможность появится в воскресенье днем, 31 мая.