Об этом сообщает издание Space.com.
27 мая NASA и SpaceX должны были отправить в космос корабль Crew Dragon. На борту ракеты-носителя были двое астронавтов – Роберт Бенкен и Дуглас Херли.
Полет был запланирован на 23:33 по киевскому времени. Ракета должна была стартовать с пускового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде.
Решение об отмене запуска было принято за 16 минут до запланированного старта. Причина – погодные условия.
Президент со своей супругой Меланией прибыли в Космический центр NASA им. Кеннеди в 22:33 по Киеву. Вместе с ними приехал и вице-президент Майк Пенс.
Но так как плохая погода сорвала попытку запуска, президент Трамп заявил, что планирует вернуться в субботу, 30 мая, к запуску в 15:22 (21:22 по Киеву).
“Спасибо @NASA и @SpaceX за их усердную работу и лидерство. С нетерпением ждем встречи с вами в субботу!” – Трамп написал в Twitter.
Если запуск не состоится в субботу, следующая возможность появится в воскресенье днем, 31 мая.
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