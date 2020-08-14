Сегодня, 14 августа, в Киеве под посольством Республики Беларусь в Украине состоялась акция в поддержку белорусского народа.

Об этом рассказывают #Буквы.

Организаторы акции заявляют, что с воскресенья, 9 августа, в Беларуси продолжаются протесты против сфальсифицированных результатов президентских выборов в пользу Александра Лукашенко — неизменного президента Беларуси в течение последних 26 лет.

Участники акции держали в руках самодельные плакаты с надписями: “Вместе против диктатуры”, “Лукашенко — уходи”, “Жыве Беларусь”.

Акция проходила мирно и спокойно.

Фото: Александр Кужельный, #Буквы

Напомним, днем 9 августа и в ночь на 10 августа, после выборов президента, в Беларуси начались массовые протесты.

10 августа демонстранты в Беларуси провели новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста. 12 августа стало известно о смерти задержанного в воскресенье 25-летнего гомельчанина. Правоохранители заявляют, что он был задержан за участие в массовых беспорядках, а родные уверяют, что его не было среди митингующих.

Во время уличных акций протеста вечером 11 и ночью 12 августа задержали более тысячи человек. Всего за 3 дня протестов были задержаны более 6 тысяч человек. В МВД Белоруси признали, что вели стрельбу на поражение по демонстрантам.

Во время массовых протестов избили украинского фотокорреспондента и жестоко задержали еще двух граждан Украины, волонтеров благотворительной организации “Восток SOS”.