Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В акции приняли участие около сотни человек, они держали много плакатов.
“Подчеркиваем, что это очередная попытка лишить женщин прав и свобод. Эксплуатация сексуальности, лишения репродуктивных прав и прав на собственное тело является насилием, выражается через власть, производимое патриархальным обществом и государством. Только мы сами можем распоряжаться нашим телом. Нам решать, когда рожать! И рожать ли вообще! Мое тело – мое дело! ” – отмечают активистки.
На противоположной части дороги находились оппоненты акции, представители ультраправой организации “Традиция и порядок”. Между протестующими стоял кордон полиции.
Фото: #Буквы
- В городах Польши продолжаются протесты, связанные с ограничением права женщин на аборт. Во второй день только в столице на улицы вышли около 10 тысяч человек.