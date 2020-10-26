В Киеве под зданием посольства Польши в Украине прошла акция протеста, связанная с введением польским правительством запрета на аборты по медицинским показаниям.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В акции приняли участие около сотни человек, они держали много плакатов.

“Подчеркиваем, что это очередная попытка лишить женщин прав и свобод. Эксплуатация сексуальности, лишения репродуктивных прав и прав на собственное тело является насилием, выражается через власть, производимое патриархальным обществом и государством. Только мы сами можем распоряжаться нашим телом. Нам решать, когда рожать! И рожать ли вообще! Мое тело – мое дело! ” – отмечают активистки.

На противоположной части дороги находились оппоненты акции, представители ультраправой организации “Традиция и порядок”. Между протестующими стоял кордон полиции.

Фото: #Буквы