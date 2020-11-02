Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Накануне выборов эксперты заявили, что результаты выборов приведут к массовым беспорядкам и погромам. Поэтому в магазинах забивают витрины, устанавливают армированное стекло и нанимают охранников, которые будут защищать здания в случае мародерства и вандализма.
На фасадах гостиниц, банков, магазинов и ресторанов в Вашингтоне появились деревянные панели.
Фото: #Буквы
Напомним, выборы президента США состоятся во вторник, 3 ноября.
Согласно национальным опросам, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает кандидата от Республиканской партии и нынешнего президента США Дональда Трампа на 7 – 8%. В некоторых ключевых и колеблющихся штатах, этот разрыв вдвое меньше. Именно такие штаты будут определять исход голосования с помощью Коллегии выборщиков.
- 23 октября состоялся третий, финальный раунд дебатов между кандидатами в президенты США Джо Байденом и Дональдом Трампом. О чем говорили кандидаты — читайте в материале.
- Дебаты уже успели назвать конструктивными и подсчитать, что победу на них одержал Байден.