Накануне выборов президента США, которые пройдут уже завтра, американские бизнесмены приняли меры предосторожности, чтобы обезопасить продукцию и сотрудников.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Накануне выборов эксперты заявили, что результаты выборов приведут к массовым беспорядкам и погромам. Поэтому в магазинах забивают витрины, устанавливают армированное стекло и нанимают охранников, которые будут защищать здания в случае мародерства и вандализма.

На фасадах гостиниц, банков, магазинов и ресторанов в Вашингтоне появились деревянные панели.

Фото: #Буквы

Напомним, выборы президента США состоятся во вторник, 3 ноября.

Согласно национальным опросам, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает кандидата от Республиканской партии и нынешнего президента США Дональда Трампа на 7 – 8%. В некоторых ключевых и колеблющихся штатах, этот разрыв вдвое меньше. Именно такие штаты будут определять исход голосования с помощью Коллегии выборщиков.