Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Зрелище на Арсенальной площади состоялось уже в четвертый раз. Бой за завод длился именно на этом месте в январе 1918 года между войсками УНР и пророссийскими большевиками. Тогда, как и сегодня Украина отстаивала свою независимость.

Следует отметить, что бой за “Арсенал” был одним из ключевых для победы войск УНР над оккупантом.

В сегодняшнем мероприятии приняли участие реконструкторы в аутентичной военной форме, а “воевали” они пушками, винтовками и пулеметами тех времен. Во время боя использовались холостые патроны.