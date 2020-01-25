Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Зрелище на Арсенальной площади состоялось уже в четвертый раз. Бой за завод длился именно на этом месте в январе 1918 года между войсками УНР и пророссийскими большевиками. Тогда, как и сегодня Украина отстаивала свою независимость.
Следует отметить, что бой за “Арсенал” был одним из ключевых для победы войск УНР над оккупантом.
В сегодняшнем мероприятии приняли участие реконструкторы в аутентичной военной форме, а “воевали” они пушками, винтовками и пулеметами тех времен. Во время боя использовались холостые патроны.
- Ранее в Михайловском Златоверхом соборе Киева состоялась панихида по защитникам Донецкого аэропорта, которых за стойкость и храбрость пророссийские боевики прозвали “киборгами”.