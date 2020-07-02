Сегодня, 2 июля, под здание Верховной Рады собрались жители Васильковского района, которые митингуют против предложенного Правительством проекта нового территориально-административного устройства.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, люди вышли на акцию протеста, чтоб предотвратить ликвидацию Васильковского района в рамках инициативы Кабмина.

Активисты принесли с собой плакаты: “Нет принудительной децентрализации”, “Не дадим уничтожить Васильковский район”, “Васильков против принудительного раздела территорий” и другие. Также митингующие принесли под Раду гроб.

Стоит отметить, что народным депутатом по 94 округу Киевской области (Обухов, Васильков и соответствующие районы) является Александр Дубинский. Активисты заявляют, что не хотят его видеть, как своего представителя в Парламенте и требуют сложить мандат.

“Он грубиян и не человек слова. Надо ему сейчас сложить мандат и все. Мы его вычеркиваем с Василькова, мы не хотим такого депутата. Долой Дубинского, долой. Мы требуем долой его с депутатов, чтоб такого человека мы даже не знали. Он, когда хотел, чтоб за него проголосовали, ходил по домам – людям деньги давал, подкупал всех людей”, – заявила в комментарии #Буквам одна из участниц акции.