В этой книге – 70 авторских рецептов старинных блюд, переосмысленных по-новому и разделенных на 9 разделов: супы и юшки, блюда из мяса, рыбы, овощей и грибов, каши, напитки, закуски, выпечка и сладкое.
Кроме рецептов, книга содержит немало интересных фактов об украинских продуктах и еде – как их потребляли раньше, чем они полезны, каким образом их лучше готовить. А еще кулинар вспоминает о своей экспедиции и городах, которые поразили его своей кулинарной традицией.
“Все думают, что украинская кухня – это борщ, вареники… и все. Но нет. Мне понадобилось четыре года, около ста кулинарных книг о национальных блюдах разных времен, путешествие по всей стране и множество консультаций с историками, чтобы сформировать собственное понимание и ощущение украинской кухни”, – говорит Евгений Клопотенко.
“Буквы” публикуют три рецепта из книги, которыми вы можете побаловать семью уже в эти выходные.
- Кваша
Ингредиенты
300 мл кваса
100 г вяленых/копченых груш и яблок (набор для компота)
5 кусков ржаного хлеба (и дополнительно 150 г хлеба для чипсов)
50 г грецкого ореха
щепотка красного молотого перца
щепотка соли
сок ½ лимона
- Замочите в квасе 5 кусочков ржаного хлеба на 10 минут. Для этого 0,5 кг очищенных свеклы нарезать небольшими кубиками и бросить в банке (2/3 объема). Добавить 200 г сахара и залить охлажденной кипяченой водой так, чтобы она покрыла свеклу на три-пять см. Накрыть марлей, сложенной в 4 слоя и оставить в тепле на три-четыре дня. К хлебно-квасной смеси добавьте набор для компота из копченых / вяленых груш и яблок.
- Вскипятите смесь и дайте ей полностью остыть. Достаньте из холодной смеси запаренные груши и яблоки.
- Размягченную массу из ржаного хлеба перетрите через сито или перебейте блендером до кремовой консистенции. Добавьте сок лимона, красный молотый перец и соль по вкусу.
- Приготовьте чипсы из ржаного хлеба. Нарежьте хлеб тонкими кусочками и подсушите в духовке в течение 3 минут при температуре 185 ° С.
- Подавайте квашу, присыпав мелко измельченными грецкими орехами. Украсьте чипсами из ржаного хлеба.
- Постный борщ с “ушками” и свекольным квасом
Ингредиенты
1/4 корня сельдерея
1 луковица
1 морковка
1 свекла
2 лавровых листа
3 горошины душистого перца
2-3 зубчика чеснока
2 л воды
1/2 кочана капусты белокочанной
3-4 картофелины
3-4 ст. л. масла
1/2 красного сладкого перца
1 стакан томатного сока
Соль, перец
Для свекольного кваса:
0,5 кг свеклы
200 г сахара
Для теста на “ушки”
150 г муки
75 г воды
1 ст. л. масла
щепотка соли
- Свекольный квас приготовьте заранее . Для этого 0,5 кг очищенной свеклы нарежьте небольшими кубиками и бросьте в банку (2/3 объема). Добавьте 200 г сахара и залейте охлажденной кипяченой водой так, чтобы она покрыла свеклу на три-пять см. Накройте марлей, сложенной в 4 слоя и оставьте в тепле на три-четыре дня.
- Подготовьте тесто для “ушек”. В муку добавьте воду, щепотку соли и 1 ст. л. масла. Замесите эластичное тесто, чтобы не липло к рукам. Оставьте его отдохнуть под полотенцем или в холодильнике, обернув пищевой пленкой, на 20 минут.
- Картофель нарежьте средними кубиками и добавьте в бульон. Варите в течение 10 минут.
Капусту мелко нашинкуйте и отправьте в кипящий борщ.
Красный сладкий перец немного поджарьте на сковороде, добавьте предварительно очищенную и натертую на мелкой терке свеклу, влейте томатный сок. Тушите все до консистенции густого пюре и переложите в кастрюлю с борщом.
- Из теста сформируйте ушки небольшого размера и положите в кастрюлю с кипящим борщом.
- После того как ушки всплывут, влейте свекольный квас и доведите до вкуса солью и перцем.
- Верещака
Ингредиенты
600-800 г свиных ребер
200 мл свекольного кваса
200 мл пшеничного кваса
2 веточки тимьяна
1/2 ст. л. сахара
2-3 зубчика чеснока
50 г сливочного масла
1 ст. л. муки
2-3 ст. л. подсолнечного масла
соль, перец
- Ребра тщательно вымойте, обсушите бумажным полотенцем. Удалите пленки и лишний жир. Порежьте по 1-2 сегмента порционно.
- Натрите подготовленные ребрышки солью с перцем и чесноком, раздавленным с помощью пресса.
- Обжарьте на сковороде с небольшим количеством подсолнечного масла со всех сторон до золотистой корочки.
- Переложите ребрышки в глубокую форму для запекания и добавьте квас двух разновидностей – свекольный и пшеничный. Запекайте при температуре 180 °С в течение 45-50 минут.
- Готовые ребрышки достаньте из формы и оставьте теплыми до подачи.
- Тем временем приготовьте соус: жидкость, оставшуюся от запекания, слейте в сотейник и выпаривайте течение 20 минут, чтобы стала насыщенной.
- Смешайте мягкое сливочное масло с мукой до однородного состояния. Добавьте смесь в кастрюлю вместе с сахаром, солью и перцем по вкусу, чтобы соус карамелизовался и стал глянцевым. Постоянно помешивайте венчиком, пока соус не загустеет до однородной консистенции.
- Подавая к столу, выложите ребрышки в порционную тарелку и обильно полейте соусом.