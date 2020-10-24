Пальцы скелета, челюсти зомби и любимое мясо ведьм: 7 рецептов на Хэллоуин

Как можно креативно обыграть еду по Хэллоуин и устроить праздничный ужин расскажут Буквы.

Хоть Хэллоуин и не исконно украинский праздник, и аналоги ему найти трудно, но все же он у нас прижился. Потому что лишний праздник никому не помешает, как и возможность украсить дом хризантемами и тыквами, скелетами и паутиной. Дети с радостью примутся к празднику готовить страшные пугалки и печь печенье в виде приведений и летающих мышей.

А кретативно обыграть можно много блюд при не очень большом докладе и затрате времени.

Тыквенный суп с паутиной

Ингредиенты

2 столовые ложки оливкового масла

2 луковицы, очищенные и нарезанные

1 тыква (600 гр), очищенная от семян и нарезанная небольшими дольками

3 зубчика чеснока, очищенных и мелко нарезанных

1 столовая ложка мягкого порошка карри

1,25 литра овощного бульона, приготовленного из 2 кубиков овощного бульона

1 столовая ложка коричневого сахара

1 столовая ложка тыквенных семечек на стол

4 чайные ложки сливок для подачи

Нагрейте масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте лук и жарьте до мягкости.

Добавьте тыкву и чеснок. Уменьшите огонь и готовьте под крышкой 10-12 минут. Добавьте порошок карри, половину бульона и сахар. Варить еще 35-40 минут.

Добавьте оставшийся бульон и доведите до кипения. Снимите огонь и взбейте с помощью ручного блендера до однородной массы. Перелейте в кружки и посыпьте тыквенными семечками или взбейте крем-фреш для подачи.

Чтобы добавить хэллоуинский дизайн в виде паутины, переложите крем-фреш в кондитерский мешок с небольшой насадкой. Нанесите спираль на поверхность супа и несколько раз потяните кончиком ножа от центра спирали к внешнему краю, чтобы сформировать форму паутины.

Тушеная говядина от ведьм



Ингредиенты

1 столовая ложка оливкового масла

1 крупная луковица, мелко нарезанная

1 большая морковь, очищенная и мелко нарезанная

500 г говяжьего фарша

1 мускатная тыква, мякоть нарезать небольшими кусочками

500 мл овощного бульона, приготовленного из 1 кубика овощного бульона

390 г нарезанных помидоров

1 перец чили

1 столовая ложка вустерширского соуса (можно заменить яблочным уксусом или соевым соусом)

400 г консервированных или отваренных бобовых

260 г шпината

4 ломтика белого хлеба

+ 1 тыква под горшок

Нагрейте масло в большой сковороде на среднем или медленном огне. Добавьте лук и морковь и готовьте, периодически помешивая, 7-10 минут, пока они не станут мягкими.

Увеличьте огонь до среднего, добавьте говяжий фарш и обжарьте в течение 3 минут, разбивая его деревянной ложкой.

Добавьте тыкву, овощной бульон, нарезанные помидоры и соус и доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимума, накройте крышкой и тушите около 15 минут, пока кусочки тыквы не станут мягкими. Добавьте фасоль и шпинат и протушите еще.

Тем временем нарисуйте фигуру летучей мыши на листе пергаментной бумаги и вырежьте ее. Удалите корку с хлеба, затем раскатайте каждый ломтик скалкой. Поместите трафарет на ломтики хлеба по одному и обрежьте трафарет ножницами. Поджарьте каждую сторону до золотистого цвета.

Чтобы подать, переложите тушеное мясо в вымытую выдолбленную тыкву или в сервировочное блюдо. Сверху выложите хлеб в форме летучих мышей.

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Пальцы с хрустящими миндальными ногтями

Ингредиенты

375 г готового раскатанного песочного теста, разрезать на 3 прямоугольника, затем каждый прямоугольник на 8 пальчиков

2 столовые ложки томатного пюре

24 ореха миндаля бланшированных

1 среднее яйцо

10 г пармезана, мелко натертого

Для сальсы:

3 помидора

1 луковица

2 перца чили

Зелень сельдерея (15 гр)

Соль

Сок половины лайма

Разогрейте духовку до 190ºC, вентилятор 170ºC, газ 5. Раскатайте каждый кусок теста на длину пальца. Сформируйте пальцы с помощью закругленных кончиков пальцев и с помощью ножа аккуратно нарежьте линии по середине для суставов.

Вдавите большой палец в верхнюю часть, чтобы сделать углубление для ногтя. Смажьте томатным пюре и положите «миндальный ноготь». Выложить на противень, смажьте взбитым яйцом и посыпьте сыром.

Выпекать 15-20 минут до золотистого цвета. Дайте остыть.

Тем временем очень мелко нарезать, чили, лук, сельдерей и помидоры. Добавить соль и сок лайма, перемешать. Переложить в пиалу и подать с пальцами к столу.

Желейные головы из апельсинов



Ингредиенты:

5 апельсинов

60 г сахарного песка

2 пакетика желатина

Вымойте апельсины и острым ножом срежьте верхушки, оставив достаточно места, чтобы вырезать внутренности. Осторожно выдолбьте ложкой как можно больше апельсина, следя за тем, чтобы дно не было повреждено. Сохраните всю плоть, которую вы достали.

Осторожно вырежьте лица в стиле тыквы на апельсиновой кожуре небольшим острым ножом. Проявите творческий подход – сделайте их счастливыми, грустными или пугающими маленькими монстрами.

Поместите сито над миской и ложкой выжмите мякоть апельсина, чтобы получить как можно больше сока. Вам понадобится 550 мл сока.

Положите сахар в кастрюлю на слабом огне с 500 мл воды и перемешайте, пока сахар не растворится. Посыпьте поверхность воды желатином или агар-агаром и перемешайте до полного растворения. Снимите с огня и добавьте апельсиновый сок. Вылейте смесь в противень с высоким бортом. Оставьте в холодильнике на 5 часов или на ночь вместе с резными апельсиновыми мордашками.

Когда вы будете готовы к подаче, возьмите вилку и протяните желе в противне, пока оно не станет мягким. Выложите смесь ложкой в ​​апельсиновые скорлупы, осторожно надавливая ложкой, чтобы она выглядела так, как будто она вытекает из отверстий. Наполните доверху и подавайте.

Зубы зомби

Вам понадобятся

2 красных яблока: которые нужно нарезать нарезать на 6 долек каждое

2 столовые ложки карамели

10 г маршмелоу или зефира

Положите более плоские дольки яблока на доску и смажьте их верхние стороны небольшим количеством карамели. Наклейте сверху полоску из миниатюрных зубов из зефира.

Вторые дольки яблок тоже смажьте карамелью, затем положите их на зубки зефира.

Пунш для ведьм из яблочных черепов

Ингредиенты

6 небольших яблок

Сок 3 лимонов

3 литра вишневого или клубничного компота

2 палочки корицы

Цедра 1 апельсина

Разогрейте духовку до отметки 120 ° C. Очистите яблоки, разрежьте их пополам прямо через стебель и удалите сердцевину. Острым ножом вырежьте лицо на закругленной стороне яблока. Налейте лимонный сок в миску с яблоками и залейте водой, чтобы они покрылись. Оставьте на 10 минут.

Выложите яблоки на выстланный противень лицевой стороной вверх и запекайте в духовке в течение часа. Они должны начать сохнуть по краям. Вынуть из духовки и отставить в сторону.

Тем временем, если у вас нет консервированного компота, сварите его из мороженных вишен или клубники (консервированный разогрейте), в конце добавьте корицу и цедру лимона. И дайте настояться в течение часа.

Удалите палочки корицы, перелейте в чашу для пунша или в котелок, выложив яблоки наверх.

Хэллоуинское печенье

50 г сливочного масла комнатной температуры

25 г тростинкового сахара

75 г меда

100 г муки, плюс дополнительно для присыпки

0,5 ч.л. соды

100 г сахарной пудры

Цветные сахарные карандаши

Разогрейте духовку до 190 ° C. Взбейте масло и сахар вместе, затем добавьте мед. Добавьте муку и соду, затем замесите тесто. Охладите в холодильнике 30 минут.

Посыпьте рабочую поверхность и скалку мукой. Раскатайте тесто до толщины 5 мм. Вырежьте свои любимые фигуры на Хэллоуин с помощью резаков или по шаблону с призраками, монстрами или летучими мышами. Перенесите фигурки на противень, застеленный бумагой для выпечки – оставьте достаточно места между печеньями (возможно, будет проще приготовить печенье за ​​2 порции). Выпекать 8-10 минут до золотистого цвета и твердого состояния по краям. Дать остыть на противне.

Украсьте с помощью карандашей.