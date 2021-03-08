Бэнкси выставит на аукцион свою работу, нарисованную в больнице

Британский уличный художник Бэнкси выставит на продажу на аукцион Christie's одну из своих работ, посвященную пандемии коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

Бэнкси планирует собрать более 35 млн евро для Национальной службы здравоохранения Великобритании, выставив на аукцион свою работу.

Речь идет о рисунке, который появился в главной больнице Саутгемптона во время первой волны пандемии COVID-19.

С торгов будет продан оригинал изображения, его копия останется в больнице. В работе размером метр на метр изображен мальчик, который играет с фигурками супергероев. Однако фигурки Бэтмена и Человека-паука выбросили в мусорное ведро, поскольку ребенок имеет другого супергероя: куклу медсестры в маске и плаще.

Это изображение было создано в сотрудничестве с руководством больницы и было размещено рядом с отделением экстренной помощи.

Аукционный дом Christie’s считает, что эта работа символизирует надежду и является данью художника тем, кто продолжает бороться с пандемией коронавируса.