Бэнкси выставит на аукцион свою работу, нарисованную в больнице

Об этом сообщает BBC.
Бэнкси планирует собрать более 35 млн евро для Национальной службы здравоохранения Великобритании, выставив на аукцион свою работу.
Речь идет о рисунке, который появился в главной больнице Саутгемптона во время первой волны пандемии COVID-19.
С торгов будет продан оригинал изображения, его копия останется в больнице. В работе размером метр на метр изображен мальчик, который играет с фигурками супергероев. Однако фигурки Бэтмена и Человека-паука выбросили в мусорное ведро, поскольку ребенок имеет другого супергероя: куклу медсестры в маске и плаще.
Это изображение было создано в сотрудничестве с руководством больницы и было размещено рядом с отделением экстренной помощи.
Аукционный дом Christie’s считает, что эта работа символизирует надежду и является данью художника тем, кто продолжает бороться с пандемией коронавируса.
- Новое творение уличного искусства в стиле неуловимого граффити-художника Бэнкси появился на доме в Бристоле на улице Уэйн. Граффити некоторое время было прикрытым, а утром в четверг, 10 декабря, художник решил продемонстрировать свое творчество обществу.
- Ранее сообщалось, что британский уличный художник, политический активист и режиссер Бэнкси проиграл двухлетний спор относительно своей картины “Метатель цветов” (Flower Thrower). Художник судился с производителем открыток Full Color Black.
- Картину уличного художника Бэнкси “Покажи мне Моне” продали в Лондоне на аукционе за £ 7,6 млн ($ 9,8млн).).
- В Великобритании появилось новое граффити, которое приписывают стрит-арт художнику Бэнкси. Граффити обнаружили на стене салона красоты в Ноттингеме. На рисунке изображена девочка, играющая с шиной, как с хула-хупом, а рядом с картиной стоит сломанный велосипед без заднего колеса.
- Ранее сообщалось, что Бэнкси отдал на аукцион свой триптих стоимостью до $ 1,55. Деньги от продажи картин пойдут на строительство больницы в Вифлееме.