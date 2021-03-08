Covid-19 Украина

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Бэнкси выставит на аукцион свою работу, нарисованную в больнице

Британский уличный художник Бэнкси выставит на продажу на аукцион Christie's одну из своих работ, посвященную пандемии коронавируса.

Понедельник, 8 марта 2021, 15:28

Фото: Бенксі

Об этом сообщает BBC.

Бэнкси планирует собрать более 35 млн евро для Национальной службы здравоохранения Великобритании, выставив на аукцион свою работу.

Речь идет о рисунке, который появился в главной больнице Саутгемптона во время первой волны пандемии COVID-19.

С торгов будет продан оригинал изображения, его копия останется в больнице. В работе размером метр на метр изображен мальчик, который играет с фигурками супергероев. Однако фигурки Бэтмена и Человека-паука выбросили в мусорное ведро, поскольку ребенок имеет другого супергероя: куклу медсестры в маске и плаще.

Это изображение было создано в сотрудничестве с руководством больницы и было размещено рядом с отделением экстренной помощи.

Аукционный дом Christie’s считает, что эта работа символизирует надежду и является данью художника тем, кто продолжает бороться с пандемией коронавируса.

  • Новое творение уличного искусства в стиле неуловимого граффити-художника Бэнкси появился на доме в Бристоле на улице Уэйн. Граффити некоторое время было прикрытым, а утром в четверг, 10 декабря, художник решил продемонстрировать свое творчество обществу.
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Теги: Бенксі, больница, аукцион, картина

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