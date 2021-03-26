Адвокат поп-певицы Бритни Спирс просит суд навсегда лишить ее отца, Джейми Спирса, права опекунства над ней. Звезда хочет, чтобы за ней ухаживала только его помощница Джоди Монтгомери.

Об этом сообщает американская служба BBC.

Сейчас опекунство над певицей разделили на две части: за состоянием ее здоровья и благосостоянием, а также за ее карьерой и финансами. Несколько лет подряд обе сферы контролировал Джейми Спирс. Однако теперь за ее финансами следит еще и инвестиционная компания Bessemer Trust.

С 2019 года обязанности опекуна Бритни исполняла помощница Джейми Спирса Джоди Монтгомери. Эти полномочия отец передал женщине самостоятельно по состоянию здоровья.

Опекунша Бритни Спирс получила широкие полномочия. В частности, она могла нанимать для певицы охрану, контролировать круг общения и посетителей. Также у Монтгомери был доступ ко всей медицинской документации звезды.

Сейчас Джоди все еще обладает этими полномочиями. Похоже, профессионализм женщины настолько понравился Бритни, что она решила через суд сделать ее официальным опекуном.