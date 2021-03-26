Об этом сообщает американская служба BBC.
Сейчас опекунство над певицей разделили на две части: за состоянием ее здоровья и благосостоянием, а также за ее карьерой и финансами. Несколько лет подряд обе сферы контролировал Джейми Спирс. Однако теперь за ее финансами следит еще и инвестиционная компания Bessemer Trust.
С 2019 года обязанности опекуна Бритни исполняла помощница Джейми Спирса Джоди Монтгомери. Эти полномочия отец передал женщине самостоятельно по состоянию здоровья.
Опекунша Бритни Спирс получила широкие полномочия. В частности, она могла нанимать для певицы охрану, контролировать круг общения и посетителей. Также у Монтгомери был доступ ко всей медицинской документации звезды.
Сейчас Джоди все еще обладает этими полномочиями. Похоже, профессионализм женщины настолько понравился Бритни, что она решила через суд сделать ее официальным опекуном.
- Ранее сообщалось, что Бритни Спирс требует лишить своего отца, Джейми Спирса, статуса ее опекуна. Первый суд она проиграла.
- Также Бритни Спирс записала видеообращение к своим поклонникам после того, как внезапно исчезла из соцсетей на 13 дней. Звезда успокоила фанатов и заверила, что с ней все хорошо.
- 12 февраля в Лос-Анджелесе прошло судебное заседание по делу об опекунстве над 39-летней поп-певиецй Бритни Спирс, в результате которого отцу певицы Джейми Спирсу отказали в праве быть ее единственным опекуном.