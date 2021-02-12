Суд Лос-Анджелеса отказал отцу Бритни Спирс в праве быть ее единственным опекуном

Об этом пишет Variety.
10 ноября 2020 года судья Пенни утвердила трастовый фонд Bessemer Trust Co. в качестве соопекуна вместе с отцом Спирс. В то же время судья Бренда Пенни отклонила просьбу Спирс полностью отстранить ее отца от опекунства.
Впоследствии адвокат певицы, Сэмюэл Ингхэм, представил предложенный приказ о проведении совместного опекунства. Адвокат Джейми Спирса возразил против формулировок документа, заявив, что он ненадлежащим образом ограничивает его полномочия в отношении имущества Бритни. Судья отклонил эти возражения.
Выступая вчера в суде, адвокат Бритни Сэмюэл Ингэм сказал, что цель приказа состояла в том, чтобы предоставить Джейми Спирсу и трастовому фонду равные права и обязанности в надежде, что они вместе придумают лучший способ справиться с этим сложным имущественным вопросом в интересах его клиентки.
“Ни для кого не секрет, что моя клиентка не хочет, чтобы ее отец был соопекуном, но мы понимаем, что решение о лишении опекунства – это отдельное дело”, — отметил он.
Слушание состоялись через неделю после выпуска документального фильма сервиса Hulu и издания The New York Times “Обрамление Бритни Спирс”, снятый по материалам редакции о жизни певицы за последние 12 лет.
В документальном фильме показаны активисты движения #FreeBritney, выступающие за освобождение певицы от опеки и контроля отца и ее свободу во всех решениях.
Активисты пришли поддержать Бритни к зданию суда и в этот раз.
Следующие заседания по делу состоятся 17 марта и 27 апреля.
- Ранее сообщалось, что Бритни Спирс требует лишить своего отца, Джейми Спирса, статуса ее опекуна. Первый суд она проиграла.
- Также Бритни Спирс записала видеообращение к своим поклонникам после того, как внезапно исчезла из соцсетей на 13 дней. Звезда успокоила фанатов и заверила, что с ней все хорошо.