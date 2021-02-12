Суд Лос-Анджелеса отказал отцу Бритни Спирс в праве быть ее единственным опекуном

В Лос-Анджелесе, США прошло судебное заседание по делу об опекунстве над 39-летней поп-певиецй Бритни Спирс, в результате которого отцу певицы Джейми Спирсу отказали в праве быть ее единственным опекуном.

Об этом пишет Variety.

10 ноября 2020 года судья Пенни утвердила трастовый фонд Bessemer Trust Co. в качестве соопекуна вместе с отцом Спирс. В то же время судья Бренда Пенни отклонила просьбу Спирс полностью отстранить ее отца от опекунства.

Впоследствии адвокат певицы, Сэмюэл Ингхэм, представил предложенный приказ о проведении совместного опекунства. Адвокат Джейми Спирса возразил против формулировок документа, заявив, что он ненадлежащим образом ограничивает его полномочия в отношении имущества Бритни. Судья отклонил эти возражения.

Выступая вчера в суде, адвокат Бритни Сэмюэл Ингэм сказал, что цель приказа состояла в том, чтобы предоставить Джейми Спирсу и трастовому фонду равные права и обязанности в надежде, что они вместе придумают лучший способ справиться с этим сложным имущественным вопросом в интересах его клиентки.

“Ни для кого не секрет, что моя клиентка не хочет, чтобы ее отец был соопекуном, но мы понимаем, что решение о лишении опекунства – это отдельное дело”, — отметил он.

Слушание состоялись через неделю после выпуска документального фильма сервиса Hulu и издания The New York Times “Обрамление Бритни Спирс”, снятый по материалам редакции о жизни певицы за последние 12 лет.

В документальном фильме показаны активисты движения #FreeBritney, выступающие за освобождение певицы от опеки и контроля отца и ее свободу во всех решениях.

Активисты пришли поддержать Бритни к зданию суда и в этот раз.

Следующие заседания по делу состоятся 17 марта и 27 апреля.