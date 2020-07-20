#Буквы рассказывают, что известно об актрисе.
Биография и карьера
Иванна Сахно родилась в Киеве 14 ноября 1997 в семье режиссера Галины Кувивчак-Сахно и оператора Анатолия Сахно. У нее есть старший брат — Тарас Сахно. Он — писатель жанра нон-фикшн.
Как актриса рассказала в интервью львовскому изданию “Высокий замок” в 2016 году, в возрасте 13 лет она уехала из Киева в Ванкувер и обучалась в канадской школе. После Иванна училась в старшей школе Beverly Hills High School в Калифорнии.
В 2013 года Сахно с родителями перебрались в Лос-Анджелес. Там Иванна закончила Институт театра и кино Ли Страсберга.
Иванна начала сниматься в кино в 9-летнем возрасте. Ее первая роль — роль племянницы Леси в первом частично украиноязычном ситкоме “Леся+Рома”, который выходил на телеканале ICTV с 2005 по 2008 годы.
До переезда в США Иванна успела сняться в нескольких телефильмах (“Женские слезы”, “Учитель музыки”, “Мужчина для жизни, или На брак не претендую” и “Контракт”), а также в минисериалах “Веское основание для убийства” и “Фродя” и телесериале “Бабье лето”.
Первую роль в полнометражном фильме Сахно сыграла в 2013 года. Это был детский фильм “Иван Сила” украинского режиссера Виктора Андриенко.
После иммиграции украинка сыграла в двух хоррор-фильмах “Дерево тел” и “Необратимое”. Оба фильма были малобюджетными и не принесли девушке популярности.
Известность пришла к актрисе в 2018 году. Тогда Сахно сыграла сразу в двух крупнобюджетных фильмах — голливудском блокбастере “Тихоокеанский рубеж: Восстание”, где она появилась в роли кадета Виктории, и экшн-комедии “Шпион, который меня кинул”, где она составила компанию таким звездам, как Мила Кунис и Джиллиан Андерсон.
В 2020 году крупнейший американский дистрибьютор Lionsgate купил права на триллер Let it snow режиссера Станислава Капралова, главную роль в котором исполнила Сахно. Эта лента стала первым фильмом украинского режиссера, которую купил для проката голливудский гигант.
19 июля был опубликован трейлер киноленты. Выход фильм ожидается в сентябре текущего года, прокат в Украине — спустя несколько месяцев после мировой премьеры.
Сахно и Украина
Актриса регулярно бывает в Украине, навещает родных. В 2013-2014 годах Иванна активно следила за ходом Революции Достоинства и принимала участие протестах.
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Truly can’t believe it all started exactly one year ago… I'm incredibly proud to be Ukrainian. #Euromaidan #Ukraine #neverforget Сьогодні цілий день передивлялась нескінченний потік відео починаючи з Майдану та закінчуючи АТО і не могла втримати сліз – це настільки страшно і сумно, що хочеться аби цей сон скінчився. Ми дуже змужніли та духовно виросли на кілька століть вперед за цей рік. Боже, дай прокинутись нашій країні світлим ранком Вільною і Незалежною. Слава нашим Героям і світла пам'ять Небесним Сотням. #євромайдан
В 2015 году на красной дорожке Каннского кинофестиваля Сахно появилась с табличкой в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и экс-нардепа Надежды Савченко, которые тогда незаконно удерживались в Российской Федерации. Вот как актриса вспоминает об этом дне:
“Я в который раз услышала из украинских СМИ о Савченко и Сенцове и поняла, что западные средства массовой информации недостаточно раскрывают эту проблему в своих новостях. Понимала и то, что Каннский кинофестиваль не поддерживает политических акций, но в то же время и не запрещает их.
За час до дефиле по красной дорожке побежала в ближайший киоск и распечатала FreeSavchenko и FreeSentsov на двух листах обычной бумаги А4 формата. Понимала, что именно так должна поступить, потому что хотела привлечь внимание прессы к людям, которых незаконно удерживают за решеткой”.
Также актриса принимает участие в культурной жизни Украины. В 2019 году Иванна была членом жюри Международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля.
Сахно в соцсетях
Актриса присутствует во всех популярных соцсетях — у нее есть открытые аккаунты в Facebook, Instagram и Twitter.
Наиболее активно Сахно ведет страницу в Instagram. Там она делится личными фото, новостями о своей жизни и здоровье (в марте звезда заболела COVID-19), а также социально значимой информацией. Например, Иванна посвятила несколько последних постов проблемам расизма и полицейской агрессии:
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Breonna Taylor would’ve turned 27 today. She should be turning 27. Her murderers, three Louisville officers, HAVE NOT been charged and are still on payroll. Please use your time today to continue demanding justice. Link in bio to action items for us to complete. (artwork by @bpeppersart) #SayHerName #BirthdayForBreonna
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This one is for my Ukrainian diaspora folks, in this country and beyond. Abundantly resourceful talking points to lean on when discussing racial justice with our Ukrainian family members and friends, created by @divchata__ . Друзі, будь ласка приділіть сьогодні 10 хвилин свого часу та прочитайте. Давайте навчатись разом! 🇺🇦
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