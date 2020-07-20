#Буквы рассказывают, что известно об актрисе.

Биография и карьера

Иванна Сахно родилась в Киеве 14 ноября 1997 в семье режиссера Галины Кувивчак-Сахно и оператора Анатолия Сахно. У нее есть старший брат — Тарас Сахно. Он — писатель жанра нон-фикшн.

Как актриса рассказала в интервью львовскому изданию “Высокий замок” в 2016 году, в возрасте 13 лет она уехала из Киева в Ванкувер и обучалась в канадской школе. После Иванна училась в старшей школе Beverly Hills High School в Калифорнии.

В 2013 года Сахно с родителями перебрались в Лос-Анджелес. Там Иванна закончила Институт театра и кино Ли Страсберга.

Иванна начала сниматься в кино в 9-летнем возрасте. Ее первая роль — роль племянницы Леси в первом частично украиноязычном ситкоме “Леся+Рома”, который выходил на телеканале ICTV с 2005 по 2008 годы.

До переезда в США Иванна успела сняться в нескольких телефильмах (“Женские слезы”, “Учитель музыки”, “Мужчина для жизни, или На брак не претендую” и “Контракт”), а также в минисериалах “Веское основание для убийства” и “Фродя” и телесериале “Бабье лето”.

Первую роль в полнометражном фильме Сахно сыграла в 2013 года. Это был детский фильм “Иван Сила” украинского режиссера Виктора Андриенко.

После иммиграции украинка сыграла в двух хоррор-фильмах “Дерево тел” и “Необратимое”. Оба фильма были малобюджетными и не принесли девушке популярности.

Известность пришла к актрисе в 2018 году. Тогда Сахно сыграла сразу в двух крупнобюджетных фильмах — голливудском блокбастере “Тихоокеанский рубеж: Восстание”, где она появилась в роли кадета Виктории, и экшн-комедии “Шпион, который меня кинул”, где она составила компанию таким звездам, как Мила Кунис и Джиллиан Андерсон.

В 2020 году крупнейший американский дистрибьютор Lionsgate купил права на триллер Let it snow режиссера Станислава Капралова, главную роль в котором исполнила Сахно. Эта лента стала первым фильмом украинского режиссера, которую купил для проката голливудский гигант.

19 июля был опубликован трейлер киноленты. Выход фильм ожидается в сентябре текущего года, прокат в Украине — спустя несколько месяцев после мировой премьеры.

Сахно и Украина

Актриса регулярно бывает в Украине, навещает родных. В 2013-2014 годах Иванна активно следила за ходом Революции Достоинства и принимала участие протестах.

В 2015 году на красной дорожке Каннского кинофестиваля Сахно появилась с табличкой в ​​поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и экс-нардепа Надежды Савченко, которые тогда незаконно удерживались в Российской Федерации. Вот как актриса вспоминает об этом дне:

“Я в который раз услышала из украинских СМИ о Савченко и Сенцове и поняла, что западные средства массовой информации недостаточно раскрывают эту проблему в своих новостях. Понимала и то, что Каннский кинофестиваль не поддерживает политических акций, но в то же время и не запрещает их. За час до дефиле по красной дорожке побежала в ближайший киоск и распечатала FreeSavchenko и FreeSentsov на двух листах обычной бумаги А4 формата. Понимала, что именно так должна поступить, потому что хотела привлечь внимание прессы к людям, которых незаконно удерживают за решеткой”.

Также актриса принимает участие в культурной жизни Украины. В 2019 году Иванна была членом жюри Международной конкурсной программы Одесского международного кинофестиваля.

Сахно в соцсетях

Актриса присутствует во всех популярных соцсетях — у нее есть открытые аккаунты в Facebook, Instagram и Twitter.

Наиболее активно Сахно ведет страницу в Instagram. Там она делится личными фото, новостями о своей жизни и здоровье (в марте звезда заболела COVID-19), а также социально значимой информацией. Например, Иванна посвятила несколько последних постов проблемам расизма и полицейской агрессии: