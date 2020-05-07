Соответствующие фото опубликованы в Instagram-аккаунтах певицы и Vogue.

32-летняя звезда, девушка миллиардера и основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, появилась на двух разных обложках майского выпуска модного журнала Vogue Italia.

Снимки были сделаны американским фотографом Райаном Макгинли. Фотосессия проходила в живописных уголках Калифорнии.

На фото Граймс, будучи на девятом месяце беременности, позирует в стильных нарядах от Vivienne Westwood и Moncler на фоне скал.

Сама певица рассказала, что в связи с рождением ребенка едва не забыла, что свежий номер Vogue с ней на обложке уже вышел

“Я родила ребенка на этой неделе, поэтому я буквально не понимала, что моя итальянская обложка Vogue вышла!”, — написала она.

Граймс добавила, что ее “мозг сейчас кипит”, потому в ближайшее время она планирует не появляться в Сети.