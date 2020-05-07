Соответствующие фото опубликованы в Instagram-аккаунтах певицы и Vogue.
32-летняя звезда, девушка миллиардера и основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, появилась на двух разных обложках майского выпуска модного журнала Vogue Italia.
Снимки были сделаны американским фотографом Райаном Макгинли. Фотосессия проходила в живописных уголках Калифорнии.
На фото Граймс, будучи на девятом месяце беременности, позирует в стильных нарядах от Vivienne Westwood и Moncler на фоне скал.
Сама певица рассказала, что в связи с рождением ребенка едва не забыла, что свежий номер Vogue с ней на обложке уже вышел
“Я родила ребенка на этой неделе, поэтому я буквально не понимала, что моя итальянская обложка Vogue вышла!”, — написала она.
Граймс добавила, что ее “мозг сейчас кипит”, потому в ближайшее время она планирует не появляться в Сети.
- 4 мая Американский предприниматель Илон Маск и канадская певица Граймс (Grimes, Клэр Элис Буше) стали родителями.
- Илон Маск и Граймс дали новорожденному сыну имя X Æ A-12.
- Юристы отмечают, что Илон Маск и Граймс не смогут назвать своего сына X Æ A-12 из-за американского законодательства.