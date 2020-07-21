Музыкант и потенциальный кандидат в президенты США Канье Уэст заявил, что его супруга Ким Кардашьян хотела вызвать ему врача и закрыть с ним.

Об этом Канье написал в серии твитов, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Издание отмечает, что у Канье случился публичный кризис в Twitter.

Так, после недавнего “предвыборного выступления” Канье написал, что Ким пыталась вместе с врачом прилететь в Вайоминг, чтобы “запереть меня с ним, как в оскароносном фильме “Прочь”, а все потому, что он плакал, когда говорил о спасении жизни своей дочери Норт.

Он продолжил: “Все знают, что фильм обо мне”.

Во время публичного выступления Канье рассказал, что не хотел ребенка и предлагал Ким сделать аборт.

Следующий твит говорит: “Если меня закроют, как Манделу, вы все будете знать почему”. “Крис [Дженнер] и Ким, наберите меня сейчас”.

“Клянусь Богом, мама Норты никогда не сфотографирует ее для “Плейбоя”, и, о Господи, я на ранчо … придите и заберите меня”, – написал он.

В другов твите говорится: “Я люблю свою жену. Моя семья должна жить рядом со мной. Это больше не зависит от E или NBC”.

Канье также написал в Twitter: “NBC запер Билла Косби”. (Возможно, имеется ввиду, что американский канала NBC показал совместное интервью 27 женщин, обвиняющих одного из самых популярных американских комиков Билла Косби в изнасилованиях, – ред.)

Вскоре Канье удалил все эти твиты и написал новый: “Я сконцентрируюсь на музыке сейчас”. А потом объявил о релизе нового альбома в пятницу.