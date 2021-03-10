Covid-19 Украина

обновлено 10.03.2021 в 19:02

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«Не думаю, что члены королевской семьи – расисты»: отец Меган Маркл раскритиковал ее интервью

Скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл не осталось без внимания отца герцогини. Томас Маркл решил прервать молчание и прокомментировать резонансные заявления дочери.

Среда, 10 марта 2021, 16:11

Об этом он рассказал во время программы Good Morning Britain.

Мужчина признался, что его откровенно разочаровал разговор Меган и Опры Уинфри.

В частности, Томас Маркл обратил внимание, что Гарри и Меган нанесли сильный удар королевской семье в крайне непростое время. Он раскритиковал герцогов за то, что они не отложили выход интервью хотя бы до выздоровления 99-летнего принца Филиппа, которому недавно сделали операцию на сердце.

Мужчину даже не тронули откровенные заявления дочери о психологических проблемах во время выполнения королевских обязанностей. Более того, Томас Маркл убежден, что Меган на самом деле не чувствовала расистских проявлений во дворце, а разговоры о цвете кожи Арчи были несерьезными.

“Я очень уважаю королевскую семью и не считаю их расистами. Не думаю, что британцы расисты. Вопрос о том, какого цвета будет ребенок или насколько темной будет его кожа, скорее всего, просто чей-то глупый вопрос. Кто-то просто сказал, не подумав, но это не значит, что британцы – расисты”, – сказал Томас Маркл.

Во время интервью Меган призналась, что очень скучает по отцу. Однако мужчина утверждает, что сотню раз просил прощения за скандальное интервью, которое дал два года назад, но дочь и зять не идут на контакт с ним.

По словам Томаса, он общается с журналистами, чтоб достучаться к дочери.

“Я буду продолжать общаться со СМИ, пока они не поговорят со мной. Когда они решат поговорить со мной, я перестану разговаривать с прессой. Я хотел бы извиниться за то, что сделал, но это было два года назад. И я пытался это исправить. Дело в том, что она меня не потеряла. Я всегда был бы рядом с ней. Я никогда не переставал любить свою дочь”, – рассказал Томас Маркл.

Сейчас дом Меган и Гарри находится на расстоянии 70 миль от дома Томаса. Мужчина надеется, что однажды его дочь появится на пороге родительского дома. Тогда он сможет увидеть своего внука Арчи, а может и внучку, которую Меган еще носит под сердцем.

Накануне на американском телеканале CBS вышло интервью британского принца Гарри и его жены Меган Маркл телевудущей Опре Уинфри, в котором, в частности, Маркл рассказала о разладе с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Ранее сообщалось, что двухчасовое интервью принца Гарри и его жены Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри вызвало резонанс в обществе. Букингемский дворец собрался на экстренное совещание по этому поводу.

  • Меган Маркл в интервью Опре Уинфри рассказала, что члены британской королевской семьи выразили обеспокоенность ее мужу, принцу Гарри, по поводу потенциального цвета кожи первого ребенка пары – Арчи.
Теги: королівська родина, королівська родина, Меган Маркл, принц Гарри, Томас Маркл

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