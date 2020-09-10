Избитая в поезде «Мариуполь – Киев» Анастасия Луговая стала героиней нового клипа Alyona Alyona

Видео опубликовано на YouTube-канале исполнительницы.

“Настя – главная героиня моего нового видео “Сумно”. Та же девушка, на судьбу которой выпало испытание. Она была жестоко избита на глазах у маленького сына, в поезде “Мариуполь-Киев “. Эта история цепляет за самое сердце, что западает прямо в душу и щемит. Эта история для тех, кто попадал в такую ситуацию или сталкивался с похожими проблемами. Эта история учит. Не молчите!” – отметила реперша.

По ее словам, большинство жертв насилия боятся говорить о физических расправах над собой. Поэтому для нее большим поступком является согласие Анастасии принять участие в съемках, потому что она как никто понимает содержание нового текста.

“И я призываю каждого человека, который пережил насилие над собой или стал его свидетелем: расскажите об этом, не молчите об этом! Ведь если хоть одна жизнь будет спасена – это уже большое достижение”, – подчеркнула Alyona Alyona.