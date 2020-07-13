Правоохранители обнаружили тело 33-летней звезды телесериала "Хор" Наи Риверы, которая пропала во время прогулки на лодке несколько дней назад.

Об этом сообщили в пресс-службе шерифа округа Вентура.

Как сообщалось ранее, в среду американская актриса и певица, широко известная по роли чирлидерши Сантаны Лопез в телесериале “Хор”, Ная Ривера пропала без вести во время прогулки на арендованной лодке вместе с четырехлетним сыном Джози. После того как истек срок возвращения лодки, сотрудники базы отправились их искать, но обнаружили лишь Джози, спавшего в лодке в спасательном жилете.

Со среды по понедельник правоохранители совместно с водолазами и авиацией проводили поисковую операцию на озере и в его окрестностях. 10 июля следователи заявили, что считают пропавшую актрису мертвой.

Утром 13 июля тело погибшей актрисы найдено на озере.

“Шериф Аюб подтвердил, что тело, найденное сегодня на озере Пиру, это Ная Ривера. Будет проведено вскрытие, чтобы определить причину ее смерти”, — сообщили в офисе шерифа.