Об этом сообщают #Буквы.
Как сообщалось, Вуд, пережившая сексуальное и физическое насилие, заявила, что над ней издевался Мэнсон. #Буквы рассказывали об этой истории в деталях.
Певец не ответил на запросы журналистов относительно этой ситуации, однако вечером понедельника опубликовал сообщение в Instagram, в котором отрицает обвинения своей бывшей девушки.
“Очевидно, что мое искусство и моя жизнь уже давно стали магнитом для споров, но эти последние заявления обо мне являются ужасным искажением реальности. Мои интимные отношения всегда были вполне согласованными с партнерами. Независимо от того, как — и почему — другие сейчас решают исказить прошлое”, — написал Мэнсон.
Напомним, об отношениях Мэнсона и Вуд стало известно в 2007 году. Ей тогда было 19, а ему — 38. В 2010 пара обручилась, но прервала отношения через несколько месяцев.
- Ранее актриса Эмбер Герд обвинила своего бывшего мужа Джонни Деппа в физическом насилии в отношении нее.
- Актер пытался опровергнуть эти заявления в суде, но проиграл. Теперь Депп хочет обжаловать решение суда.