Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон прокомментировал заявления актрисы и певицы Эван Рейчел Вуд, с которой был в близких отношениях в 2007-2010 годах.

Об этом сообщают #Буквы.

Как сообщалось, Вуд, пережившая сексуальное и физическое насилие, заявила, что над ней издевался Мэнсон. #Буквы рассказывали об этой истории в деталях.

Певец не ответил на запросы журналистов относительно этой ситуации, однако вечером понедельника опубликовал сообщение в Instagram, в котором отрицает обвинения своей бывшей девушки.

“Очевидно, что мое искусство и моя жизнь уже давно стали магнитом для споров, но эти последние заявления обо мне являются ужасным искажением реальности. Мои интимные отношения всегда были вполне согласованными с партнерами. Независимо от того, как — и почему — другие сейчас решают исказить прошлое”, — написал Мэнсон.

Напомним, об отношениях Мэнсона и Вуд стало известно в 2007 году. Ей тогда было 19, а ему — 38. В 2010 пара обручилась, но прервала отношения через несколько месяцев.