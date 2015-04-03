У законопроєкті №4358 депутати запропонували піти на прогресивний крок і заборонити сигарети, що містять смако-ароматичні добавки, капсули або мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах, смак або інтенсивність диму.



Крім того, що такі тютюнові вироби більш привабливі для молоді (зокрема, для дітей), і саме з них найчастіше розпочинають курити і виробляють нікотинову залежність, заборону ароматизованого тютюну передбачено Угодою про асоціацію України з Європейським Союзом.



Підписавши Угоду, Україна зобов'язалася впровадити Директиву № 2001/37/ЄС, яку потім скасували та замінили на більш прогресивну Директиву № 2014/40/ЄС. У 2018 році уряд визнав потребу затвердження саме нової Директиви, яка і передбачає відповідну заборону.

