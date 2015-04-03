Крім зазначених країн заборона видимого розміщення пачок тютюнових виробів діє
також у Великій Британії, Фінляндії, Норвегії, Австралії, Новій Зеландії, Таїланді, Кенії, Непалі, Панамі та Ірландії.
Тобто в цих країнах побачити сигаретні пачки у місці продажу можливо лише на прохання повнолітньої особи, а загалом вони сховані за спеціальними ролетами, дверцятами або в зачинених боксах над касами. Інформація про наявні тютюнові вироби та їх ціни міститься у формі чорно-білої таблиці визначеного формату та розміру на вітрині або біля каси.