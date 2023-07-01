Джерело: #Букви
Міжнародний день кооперативів: відзначається щорічно в першу суботу липня. Мета цього дня — привернення уваги світової громадськості до кооперативів і сприяння розширенню партнерських зв’язків між міжнародним кооперативним рухом і іншими суб’єктами міжнародного права, включаючи уряди та неурядові організації на всіх рівнях.
Всесвітній день боротьби проти бідності: запроваджений з метою привернути увагу людства до країн, у яких більшість людей потерпають від злиднів.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Україна – День архітектури України
- Руанда – День незалежності
- Сомалі – День союзу
- Суринам – День свободи
- Туреччина – День воєнно-морських сил
- Молдова – День податкової служби
- Лесото – День сім’ї
- КНР – День заснування комуністичної партії КНР
- Гонконг – День створення спеціального адміністративного району Гонконг
- КНР, Тайвань – Національний день моря
- Киргизстан – День працівника податкової служби
- Канада – Національне свято День Канади
- Гана – День республіки
- Британські Віргінські Острови – День території
- Бурунді – День незалежності
- Болгарія – Молодіжне свято Джулія
- Вірменія – День працівника прокуратури
- Індія – День лікаря
Цього дня у світі:
- 1097 — хрестоносці під час першого хрестового походу розбили військо турків-сельджуків в Дорилейській долині.
- 1535 — англійський мислитель і державний діяч Томас Мор, котрий вже близько року перебував у тюрмі за відмову визнати законним розлучення Генріха VIII і принести присягу главі англіканської церкви, постав перед судом і був засуджений до четвертування, котре король замінив на відрубування голови.
- 1569 — Велике князівство Литовське й Польське королівство підписали Люблінську унію про створення федеративної польсько-литовської держави — Речі Посполитої.
- 1751 — надрукований перший том “Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел”, виданий Дені Дідро і Жаном Лероном д’Аламбером. За 30 років вийшло 35 томів енциклопедії. Участь в складанні енциклопедії взяли найвидатніші представники століття Просвіти: окрім видавців, це були Вольтер, Руссо, Монтеск’є, Гельвецій і інші.
- 1823 — створена федерація Сполучені Провінції Центральної Америки (включала Гватемалу, Гондурас, Сальвадор, Коста-Рику та Нікарагуа).
- 1858 — Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представив свою теорію еволюції.
- 1859 — в Протоколах лондонського Ліннеївського товариства вперше опубліковано короткий виклад теорії природного відбору Чарльза Дарвіна.
- 1863 — Почалася битва під Геттісбургом, в якій війська Півночі завдали поразки Півдню (США).
- 1867 — внаслідок об’єднання кількох британських колоній проголошено створення домініону Канада.
- 1911 — польський біохімік Казимир Функ вперше використав слово “вітамін”.
- 1936 — у Нью-Йорку вперше вийшов друком роман Марґарет Мітчелл “Віднесені вітром”.
- 1946 — проведено перше повоєнне випробування атомної бомби на атолі Бікіні.
- 1961 — у Торонто (Канада) відкрито пам’ятник Тарасові Шевченку.
- 1976 — Васи́ль Омеля́нович Романю́к — майбутній Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир — відмовився від радянського громадянства.
- 1982 — запущено перший пошуково-рятувальний супутник “Космос-1383”, створений СРСР, Францією та США.
- 1989 — у Києві утворено Народний рух України.
- 1997 — Гонконг був переданий під управління Китайської Народної Республіки.
- 2013 — Хорватія приєдналася до Європейського Союзу.
- 2014 — Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні.
Яке сьогодні церковне свято:
1 липня у православному календарі день пам’яті мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула. За часів імператора Нерона, християнство стало об’єктом переслідувань, і Леонтій, як відданий християнин, відмовився відбити свою віру і поклонитися імператорові. За ним тоді послали воїнів Іпатія та Феодула, які також прийняли християнство і були вбиті за це разом з Леонтієм.
Прикмети:
- Високо в небі літають ворони — буде погана погода.
- Вранці туман — чекайте на спекотній день.
- Якщо незаміжня дівчина вмиється ранковою росою, скоро зустріне свою долю.
Традиції:
- В цю дату селяни виходили в ліс та на луг, щоб зібрати цілющі трави.
- Святих мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула вважають захисниками воїнів і просять у них заступництва для них.
Іменини сьогодні святкують:
Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.
- За даними синоптиків у суботу, 1 липня, в окремих регіонах дощитиме.
- Також #Букви повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини на 30 червня.