Джерело: #Букви

Міжнародний день кооперативів: відзначається щорічно в першу суботу липня. Мета цього дня — привернення уваги світової громадськості до кооперативів і сприяння розширенню партнерських зв’язків між міжнародним кооперативним рухом і іншими суб’єктами міжнародного права, включаючи уряди та неурядові організації на всіх рівнях.

Всесвітній день боротьби проти бідності: запроваджений з метою привернути увагу людства до країн, у яких більшість людей потерпають від злиднів.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

  • Україна – День архітектури України
  • Руанда – День незалежності
  • Сомалі – День союзу
  • Суринам – День свободи
  • Туреччина – День воєнно-морських сил
  • Молдова – День податкової служби
  • Лесото – День сім’ї
  • КНР – День заснування комуністичної партії КНР
  • Гонконг – День створення спеціального адміністративного району Гонконг
  • КНР, Тайвань – Національний день моря
  • Киргизстан – День працівника податкової служби
  • Канада – Національне свято День Канади
  • Гана – День республіки
  • Британські Віргінські Острови – День території
  • Бурунді – День незалежності
  • Болгарія – Молодіжне свято Джулія
  • Вірменія – День працівника прокуратури
  • Індія – День лікаря

Цього дня у світі:

  • 1097 — хрестоносці під час першого хрестового походу розбили військо турків-сельджуків в Дорилейській долині.
  • 1535 — англійський мислитель і державний діяч Томас Мор, котрий вже близько року перебував у тюрмі за відмову визнати законним розлучення Генріха VIII і принести присягу главі англіканської церкви, постав перед судом і був засуджений до четвертування, котре король замінив на відрубування голови.
  • 1569 — Велике князівство Литовське й Польське королівство підписали Люблінську унію про створення федеративної польсько-литовської держави — Речі Посполитої.
  • 1751 — надрукований перший том “Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел”, виданий Дені Дідро і Жаном Лероном д’Аламбером. За 30 років вийшло 35 томів енциклопедії. Участь в складанні енциклопедії взяли найвидатніші представники століття Просвіти: окрім видавців, це були Вольтер, Руссо, Монтеск’є, Гельвецій і інші.
  • 1823 — створена федерація Сполучені Провінції Центральної Америки (включала Гватемалу, Гондурас, Сальвадор, Коста-Рику та Нікарагуа).
  • 1858 — Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представив свою теорію еволюції.
  • 1859 — в Протоколах лондонського Ліннеївського товариства вперше опубліковано короткий виклад теорії природного відбору Чарльза Дарвіна.
  • 1863 — Почалася битва під Геттісбургом, в якій війська Півночі завдали поразки Півдню (США).
  • 1867 — внаслідок об’єднання кількох британських колоній проголошено створення домініону Канада.
  • 1911 — польський біохімік Казимир Функ вперше використав слово “вітамін”.
  • 1936 — у Нью-Йорку вперше вийшов друком роман Марґарет Мітчелл “Віднесені вітром”.
  • 1946 — проведено перше повоєнне випробування атомної бомби на атолі Бікіні.
  • 1961 — у Торонто (Канада) відкрито пам’ятник Тарасові Шевченку.
  • 1976 — Васи́ль Омеля́нович Романю́к — майбутній Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир — відмовився від радянського громадянства.
  • 1982 — запущено перший пошуково-рятувальний супутник “Космос-1383”, створений СРСР, Францією та США.
  • 1989 — у Києві утворено Народний рух України.
  • 1997 — Гонконг був переданий під управління Китайської Народної Республіки.
  • 2013 — Хорватія приєдналася до Європейського Союзу.
  • 2014 — Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні.

Яке сьогодні церковне свято:

1 липня у православному календарі день пам’яті мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула. За часів імператора Нерона, християнство стало об’єктом переслідувань, і Леонтій, як відданий християнин, відмовився відбити свою віру і поклонитися імператорові. За ним тоді послали воїнів Іпатія та Феодула, які також прийняли християнство і були вбиті за це разом з Леонтієм.

Прикмети:

  • Високо в небі літають ворони — буде погана погода.
  • Вранці туман — чекайте на спекотній день.
  • Якщо незаміжня дівчина вмиється ранковою росою, скоро зустріне свою долю.

Традиції:

  • В цю дату селяни виходили в ліс та на луг, щоб зібрати цілющі трави.
  • Святих мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула вважають захисниками воїнів і просять у них заступництва для них.

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.