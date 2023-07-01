1 липня відзначається Міжнародний день кооперативів та Всесвітній день боротьби проти бідності. За церковним календарем сьогодні день пам’яті мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула.

Джерело: #Букви

Міжнародний день кооперативів: відзначається щорічно в першу суботу липня. Мета цього дня — привернення уваги світової громадськості до кооперативів і сприяння розширенню партнерських зв’язків між міжнародним кооперативним рухом і іншими суб’єктами міжнародного права, включаючи уряди та неурядові організації на всіх рівнях.

Всесвітній день боротьби проти бідності: запроваджений з метою привернути увагу людства до країн, у яких більшість людей потерпають від злиднів.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Україна – День архітектури України

Руанда – День незалежності

Сомалі – День союзу

Суринам – День свободи

Туреччина – День воєнно-морських сил

Молдова – День податкової служби

Лесото – День сім’ї

КНР – День заснування комуністичної партії КНР

Гонконг – День створення спеціального адміністративного району Гонконг

КНР, Тайвань – Національний день моря

Киргизстан – День працівника податкової служби

Канада – Національне свято День Канади

Гана – День республіки

Британські Віргінські Острови – День території

Бурунді – День незалежності

Болгарія – Молодіжне свято Джулія

Вірменія – День працівника прокуратури

Індія – День лікаря

Цього дня у світі:

1097 — хрестоносці під час першого хрестового походу розбили військо турків-сельджуків в Дорилейській долині.

1535 — англійський мислитель і державний діяч Томас Мор, котрий вже близько року перебував у тюрмі за відмову визнати законним розлучення Генріха VIII і принести присягу главі англіканської церкви, постав перед судом і був засуджений до четвертування, котре король замінив на відрубування голови.

1569 — Велике князівство Литовське й Польське королівство підписали Люблінську унію про створення федеративної польсько-литовської держави — Речі Посполитої.

1751 — надрукований перший том “Енциклопедії, або Тлумачного словника наук, мистецтв і ремесел”, виданий Дені Дідро і Жаном Лероном д’Аламбером. За 30 років вийшло 35 томів енциклопедії. Участь в складанні енциклопедії взяли найвидатніші представники століття Просвіти: окрім видавців, це були Вольтер, Руссо, Монтеск’є, Гельвецій і інші.

1823 — створена федерація Сполучені Провінції Центральної Америки (включала Гватемалу, Гондурас, Сальвадор, Коста-Рику та Нікарагуа).

1858 — Чарльз Дарвін у Лондоні вперше представив свою теорію еволюції.

1859 — в Протоколах лондонського Ліннеївського товариства вперше опубліковано короткий виклад теорії природного відбору Чарльза Дарвіна.

1863 — Почалася битва під Геттісбургом, в якій війська Півночі завдали поразки Півдню (США).

1867 — внаслідок об’єднання кількох британських колоній проголошено створення домініону Канада.

1911 — польський біохімік Казимир Функ вперше використав слово “вітамін”.

1936 — у Нью-Йорку вперше вийшов друком роман Марґарет Мітчелл “Віднесені вітром”.

1946 — проведено перше повоєнне випробування атомної бомби на атолі Бікіні.

1961 — у Торонто (Канада) відкрито пам’ятник Тарасові Шевченку.

1976 — Васи́ль Омеля́нович Романю́к — майбутній Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир — відмовився від радянського громадянства.

1982 — запущено перший пошуково-рятувальний супутник “Космос-1383”, створений СРСР, Францією та США.

1989 — у Києві утворено Народний рух України.

1997 — Гонконг був переданий під управління Китайської Народної Республіки.

2013 — Хорватія приєдналася до Європейського Союзу.

2014 — Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні.

Яке сьогодні церковне свято:

1 липня у православному календарі день пам’яті мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула. За часів імператора Нерона, християнство стало об’єктом переслідувань, і Леонтій, як відданий християнин, відмовився відбити свою віру і поклонитися імператорові. За ним тоді послали воїнів Іпатія та Феодула, які також прийняли християнство і були вбиті за це разом з Леонтієм.

Прикмети:

Високо в небі літають ворони — буде погана погода.

Вранці туман — чекайте на спекотній день.

Якщо незаміжня дівчина вмиється ранковою росою, скоро зустріне свою долю.

Традиції:

В цю дату селяни виходили в ліс та на луг, щоб зібрати цілющі трави.

Святих мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула вважають захисниками воїнів і просять у них заступництва для них.

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Василь, Віктор, Леонтій, Сергій.