10 березня відзначають Всесвітній день економіки, Міжнародний день волинки, Міжнародний день дивовижності. В Україні сьогодні - День державного гімну та роковини смерті Тараса Шевченка. Християни сьогодні вшановують священнослужителя Тарасія.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день економіки: дата на 2023 рік. Відзначається у межах Міжнародного бізнес-фестивалю, який проходить в Ліверпулі, Велика Британія, раз в два роки, де проводяться конференції, семінари, бізнес-зустрічі тисяч делегатів. Мета заходів – сприяння економічній стабільності та можливостям в мінливому світі, демонстрація потенціалів міжнародного ринку.

Міжнародний день волинки: волинка – старовинний народний музичний інструмент, відомий у низці країн світу. Волинка складається з декількох трубок, що кріпляться до торби або міхура з повітрям. Одна (рідше дві) трубка має ігрові отвори і на ній можна виконувати нескладні мелодії — інші трубки під час гри видають безперервний монотонний низький звук (органний пункт, бурдон) на тоніці або домінанті, звідки і пішов вираз — тягнути волинку. Під час гри виконавець тримає волинку під пахвою або перед собою, натискаючи на торбу.

Міжнародний день дивовижності: цього дня люди повідомляють один одному різноманітні дивні історії, говорять про надзвичайні факти та різні світові рекорди.

В Україні сьогодні відзначають:

День Державного гімну: саме 10 березня 1865 року в польському Перемишлі вперше прозвучав твір композитора Михайла Вербицького на слова поета Павла Чубинського “Ще не вмерла Україна”.

Історія створення українського гімну сягає осені 1862 року, коли український етнограф, фольклорист та поет Павло Платонович Чубинський написав вірш “Ще не вмерла Україна”, якому у майбутньому судилося стати національним, а згодом і державним гімном українського народу.

Верховна Рада України затвердила музичну редакцію Державного Гімну 15 січня 1992 року, а 6 березня 2003 року парламент України ухвалив Закон “Про Державний Гімн України” на музику Михайла Вербицького зі словами першого куплету і приспіву пісні Павла Чубинського “Ще не вмерла Україна”.

Роковини смерті Тараса Григоровича Шевченка: Шевченко помер 10 березня 1861 в Санкт-Петербурзі у віці 47 років. За спогадами його близьких, майже всю ніч із 9 на 10 березня Шевченко просидів у ліжку, не маючи змоги лягти через сильний біль у грудях.

Після безсонної ночі 10 березня Шевченко хотів спуститися до майстерні, щоби домалювати незакінчену гравюру, але впав і помер.

У той же день товариші домовилися перевезти тіло Шевченка в Україну, як просив він у “Заповіті” (1845 рік). У квітні 1861 року почалося перевезення тіла на батьківщину поета, і 22 травня 1861 року о 19:00 його поховали на Чернечій горі біля Канева.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Польща – День чоловіків

Азербайджан – День театру

Лаос – День вчителя

Греція – День інженера

Болгарія – День пам’яті жертв Голокосту

М’янма – День початку сухого сезону

Тибет – День повстання

США – День боротьби з ВІЛ/СНІДом серед жінок і дівчаток.

Японія – Хоте-мацурі в місті Сіогама

Цього дня у світі:

1098 — Балдуїн I прийняв титул графа Едеси, заснувавши першу державу хрестоносців.

1535 — кораблі Томаса де Берланґи відхилилися зі шляху від Панами до Перу, в результаті чого були відкриті Галапагоські острови.

1801 — в Англії, Шотландії та Уельсі проведений перший перепис населення.

1813 — пруський король Фрідріх-Вільгельм III заснував нагороду “Залізний Хрест” на відзначення заслуг у визволенні країни від наполеонівської окупації.

1830 — початок боротьби горців Дагестану й Чечні за незалежність.

1862 — у США увійшли в обіг перші паперові гроші.

1865 — пісня “Ще не вмерла Україна” вперше публічно прозвучала в Перемишлі, на концерті пам’яті Тараса Шевченка.

1876 — Александер Ґрехем Белл зробив перший успішний телефонний дзвінок. Першою фразою була: Mr. Watson, come here, I want to see you (“Містере Ватсон, зайдіть, я хочу вас бачити”).

1878 — у женевській друкарні М. Драгоманова Ф. Вовком і А. Ляхоцьким випущене кишенькове видання “Кобзаря” Тараса Шевченка.

1893 — Берег Слонової Кістки став французькою колонією.

1905 — поразкою Росії закінчилась Мукденська битва, наймасштабніша бойова операція, що відбувалась до Першої світової війни.

1906 — у Британії відкрита лінія Бакерлоо (Bakerloo) Лондонського метрополітену.

1910 — у Китаї заборонено рабство.

1910 — перші нічні польоти здійснив француз Еміль Обрен на моноплані “Блеріо”.

1943 — німецький фельдмаршал Ервін фон Роммель прибув у бункер під Вінницею для спроби умовити Гітлера евакуювати німецькі війська з Північної Африки.

1943 — розпочалися роботи зі створення ядерної зброї в СРСР.

1945 — відбулося бомбардування Токіо, найкривавіший авіаналіт в історії воєн.

1959 — початок Тибетського повстання місцевих мешканців проти китайської влади.

1976 — полька Крістіна Хойновська розпочала перше жіноче навколосвітнє одиночне плавання.

1990 — з’явилася перша в Києві парафія УАПЦ. Завдяки етнологу Лідії Орел для неї надали церкву святого архістратига Михаїла в Музеї народної архітектури та побуту України.

1992 — Україна прийнята до Північноатлантичної Ради співробітництва. Початок існування оркестру Почесної варти Президентського полку України.

Яке сьогодні церковне свято:

10 березня православні віряни шанують священнослужителя Тарасія. Святий був патріархом Константинопольським в кінці 8 – початку 9 століть. Він відрізнявся винятковою добротою, вставав на захист всіх скорботних і принижених.

Прикмети:

Грач на дереві в’є гніздо – до потепління.

Якщо 10 березня випав сніг, то перед Великоднем сім днів буде негода.

Якщо ворони сильно розкричалися, це означало, що літо буде рясним на дощі і холод.

Традиції:

У цей день заведено давати милостиню.

Вважається, що в цей день потрібно обов’язково помолитися Тарасію, інакше лихоманка введе людину в сон, а потім увійде в її тіло. Свято також має назву Тарас Безсонний, яка пішла від того, що сьогодні не можна лягати спати вдень. Вважалося, що саме в цей час людина найбільш вразлива.

Іменини сьогодні святкують:

Тарас, Євген, Олександр, Микола, Федір, Антон.