Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день лева, що відзначається щорічно 10 серпня, присвячений збереженню левів та поширенню цікавих фактів про левів. Він був ініційований Дереком та Беверлі Жубер у 2013 році.
Також 10 серпня – Міжнародний день біодизеля. 10 серпня 1893 року було вперше запущено двигун на паливі, основою якого було арахісове масло. Тепер цей день відзначається як неофіційне екологічне свято – Міжнародний день біодизеля.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
- Еквадор – День Незалежності (1809)
- Ангілья – День Конституції
- Аргентина – День збройних сил
США – День штату Міссурі (1821)
Цього дня у світі:
- 1512 — морська битва при Санкт-Матьє
- 1519 — Фернан Магеллан розпочав своє перше навколосвітнє плавання
- 1664 — Османська імперія та Священна Римська імперія склали Вашварський мир
- 1678 — Франція та Нідерланди підписали Німвегенські мирні договори
- 1793 — Лувр відкрився для публіки
- 1819 — латиноамериканський борець за незалежність від Іспанії Сімон Болівар зайняв столицю Колумбії Боготу
- 1821 — Міссурі став 24-м штатом США
- 1846 — на гроші, заповідані англійським хіміком і мінералогом Джеймсом Смітсоном, відкрита перша науково-дослідна установа США — Смітсонівський інститут
- 1876 — в Онтаріо (Канада) зроблений перший у світі міжміський телефонний дзвінок
- 1913 — Друга Балканська війна закінчилася підписанням Бухарестського мирного договору між Болгарією, Румунією, Сербією, Чорногорією і Грецією
- 1919 — Запорозька група Армії УНР визволила від більшовиків Вінницю.
- 1945 — Японія оголосила про свою капітуляцію
- 1966 — у США зупинили випуск банкноти 2 долари.
- 1995 — українка Інесса Кравець встановила в Гетеборзі світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см
- 2012 — набув чинності Закон про мови Колесніченка — Ківалова, що значною частиною українського суспільства розцінюється як антиукраїнський.
- 2016 — ФСБ Росії заявила про затримання “групи громадян України”, які нібито готували теракти в окупованому Криму, об’єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова, а також про загибель одного співробітника ФСБ під час перестрілки.
Яке сьогодні церковне свято:
10 серпня у церковному календарі – пам’ять 7 апостолів. Їх обрали з 70 учнів Ісуса Христа. 12 головних апостолів скликали всіх своїх учнів і попросили їх вибрати 7 осіб, які могли б піклуватися про створення затишку, займатися побутовими питаннями братства, роздавати милостиню жебракам. В результаті голосування були обрані Никанор, Стефан, Філіп, Тимон, Прохор, Пармен і Микола. На честь Пармена та Прохора встановлено свято в цей день.
Прикмети:
- Багато роси – день буде сонячним.
- Вранці туман по воді стелиться – на гарну погоду.
- Дощ без вітру – до негоди.
- Хмари пливуть високо – до сухої і ясної погоди.
- Якщо ви не знаєте, яке рішення прийняти, з’їжте грушу на заході Сонця, і потрібне рішення прийде до вас уві сні.
- Щоб у дитини були гарні здібності до навчання, над його ліжечком потрібно підвісити гілочку з грушевого дерева.
Традиції:
- Наші предки в цей день ходили в ліс по гриби.
- Згідно з повір’ями, 10 серпня не потрібно міняти, продавати чи віддавати речі – удача піде разом із ними.
- На Прохора і Пармена люди уникали будь-яких покупок. Вважалося, що все, що буде куплено 10 серпня, довго не прослужить.
Цього дня іменини відзначають:
Ірина, Остап, Прохор, Никанор та Серафим