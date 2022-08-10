10 серпня у світі відзначають Всесвітній день лева та Міжнародний день біодизеля. У церковному календарі 10 серпня - день пам'яті 7 апостолів.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день лева, що відзначається щорічно 10 серпня, присвячений збереженню левів та поширенню цікавих фактів про левів. Він був ініційований Дереком та Беверлі Жубер у 2013 році.

Також 10 серпня – Міжнародний день біодизеля. 10 серпня 1893 року було вперше запущено двигун на паливі, основою якого було арахісове масло. Тепер цей день відзначається як неофіційне екологічне свято – Міжнародний день біодизеля.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Еквадор – День Незалежності (1809)

Ангілья – День Конституції

Аргентина – День збройних сил

США – День штату Міссурі (1821)

Цього дня у світі:

1512 — морська битва при Санкт-Матьє

1519 — Фернан Магеллан розпочав своє перше навколосвітнє плавання

1664 — Османська імперія та Священна Римська імперія склали Вашварський мир

1678 — Франція та Нідерланди підписали Німвегенські мирні договори

1793 — Лувр відкрився для публіки

1819 — латиноамериканський борець за незалежність від Іспанії Сімон Болівар зайняв столицю Колумбії Боготу

1821 — Міссурі став 24-м штатом США

1846 — на гроші, заповідані англійським хіміком і мінералогом Джеймсом Смітсоном, відкрита перша науково-дослідна установа США — Смітсонівський інститут

1876 — в Онтаріо (Канада) зроблений перший у світі міжміський телефонний дзвінок

1913 — Друга Балканська війна закінчилася підписанням Бухарестського мирного договору між Болгарією, Румунією, Сербією, Чорногорією і Грецією

1919 — Запорозька група Армії УНР визволила від більшовиків Вінницю.

1945 — Японія оголосила про свою капітуляцію

1966 — у США зупинили випуск банкноти 2 долари.

1995 — українка Інесса Кравець встановила в Гетеборзі світовий рекорд у потрійному стрибку — 15 м 50 см

2012 — набув чинності Закон про мови Колесніченка — Ківалова, що значною частиною українського суспільства розцінюється як антиукраїнський.

2016 — ФСБ Росії заявила про затримання “групи громадян України”, які нібито готували теракти в окупованому Криму, об’єктами яких були критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова, а також про загибель одного співробітника ФСБ під час перестрілки.

Яке сьогодні церковне свято:

10 серпня у церковному календарі – пам’ять 7 апостолів. Їх обрали з 70 учнів Ісуса Христа. 12 головних апостолів скликали всіх своїх учнів і попросили їх вибрати 7 осіб, які могли б піклуватися про створення затишку, займатися побутовими питаннями братства, роздавати милостиню жебракам. В результаті голосування були обрані Никанор, Стефан, Філіп, Тимон, Прохор, Пармен і Микола. На честь Пармена та Прохора встановлено свято в цей день.

Прикмети:

Багато роси – день буде сонячним.

Вранці туман по воді стелиться – на гарну погоду.

Дощ без вітру – до негоди.

Хмари пливуть високо – до сухої і ясної погоди.

Якщо ви не знаєте, яке рішення прийняти, з’їжте грушу на заході Сонця, і потрібне рішення прийде до вас уві сні.

Щоб у дитини були гарні здібності до навчання, над його ліжечком потрібно підвісити гілочку з грушевого дерева.

Традиції:

Наші предки в цей день ходили в ліс по гриби.

Згідно з повір’ями, 10 серпня не потрібно міняти, продавати чи віддавати речі – удача піде разом із ними.

На Прохора і Пармена люди уникали будь-яких покупок. Вважалося, що все, що буде куплено 10 серпня, довго не прослужить.

Цього дня іменини відзначають:

Ірина, Остап, Прохор, Никанор та Серафим