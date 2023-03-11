11 березня відзначається Міжнародний день сантехніка. В Україні сьогодні - День землевпорядника. Християни цього дня вшановують святителя Порфирія, архієпископа Газського.

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день сантехніка: міжнародна подія, ініційована Всесвітньою радою сантехніків (World Plumbing Day), що проводиться 11 березня кожного року. Мета свята – визнати важливу роль професії сантехніка у суспільному житті та у підтриманні здоров’я й добробуту людства.

В Україні сьогодні відзначають:

День землевпорядника України – професійне національне свято, що відзначають фахівці цієї галузі по всій країні, у другу суботу березня. У цей день вітання приймають люди, що працюють у сфері розподілу земельних ресурсів.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Литва – День відновлення незалежності Литви (від Радянського Союзу, 1990)

Таджикистан – День друку

Сальвадор – День педіатра

США – День вівсяних вафель з горіхами

Цього дня у світі:

1669 — на Сицилії розпочалося найруйнівніше виверження вулкана Етна в історичні часи, що тривало п’ять місяців.

1702 — у Лондоні почала виходити перша щоденна газета The Daily Courant.

1811 — серед текстильників Ноттінгема розпочався луддитський рух, учасники якого знищували виробничі машини, побоюючись скорочення робочих місць.

1878 — Французькій академії продемонстрували фонограф, але винахід був оголошений шарлатанством.

1921 — уряд УСРР ухвалив постанову про викуп у населення культурних цінностей для передачі державним музеям.

1931 — у СРСР заборонили продавати та ввозити Біблію.

1938 — в ніч на 12 березня німецькі війська окупували Австрійську Республіку і було оголошено про “аншлюс” обох держав.

1941 — закон про ленд-ліз, підписаний президентом Ф. Д. Рузвельтом, передбачав передачу союзникам у Другій світовій війні боєприпасів, техніки, продовольства і стратегічної сировини на частково безоплатній основі.

1985 — на пленумі ЦК КПРС Михайла Горбачова обрали Генеральним секретарем ЦК КПРС.

1990 — на своєму першому засіданні новообрана Верховна Рада Литовської РСР, більшість в якій отримали прихильники “Саюдісу”, ухвалила Акт про відновлення незалежності Литви.

1990 — до влади в Чилі прийшов демократичний уряд; Августо Піночет пішов з поста президента.

1997 — Україна і Молдова проголосили створення митного союзу.

2004 — терористичний акт на залізничному вокзалі в Мадриді забрав життя 200 людей.

2010 — в Австралії повністю скасована смертна кара.

2011 — Великий тохокуський землетрус у Японії магнітудою 9,0..9,1 спричинив радіаційну аварію на АЕС Фукусіма-1.

2020 — ВООЗ оголосила про пандемію COVID-19.

Яке сьогодні церковне свято:

11 березня в церковному календарі – день пам’яті Порфирія, єпископа Газського. Будучи 25-річним, вступив до Скитського монастиря в Єгипті. П’ять років богомільного життя промайнули і Порфирій пішов до Єрусалима, щоб відвідати святі місця. Поселився там в Йордані в печері. Але масове заразне захворювання змусило його повернутися знову до Єрусалима через 5 років.

Коли Порфирію виповнилося 40 років, його висвятив єрусалимський патріарх на священника і віддав на зберігання йому частину хреста Господнього. 396 року помер єпископ палестинського міста Гази. І тоді Порфирія висвятив на єпископа митрополит Кесарії Палестинської Іван. Працював він над порятунком людських душ 24 роки і помер 420 року.

Прикмети:

Повернення перелітних птахів говорить про добрий врожай.

Птахи будують гнізда на сонячній стороні будинку чи дерев – до холодного літа, а якщо на північній стороні – до наближення теплих днів.

Небо зоряне — до літньої засухи.

Традиції:

Наші предки вірили, що в цей день у жінок може вселятися Кікімора, яка чарами доводила чоловіків до безумства. Саме тому чоловіки не знайомилися з ними цього дня.

На деревах заведено було встановлювати годівнички для птахів. Таким чином передбачали, якою буде весна.

11 березня необхідно всіляко уникати вузлів і намагатися їх не зав’язувати – це до грошових втрат.

Іменини сьогодні святкують:

Порфирій, Севастіан, Сергій, Миколай, Анна, Петро, Іван.