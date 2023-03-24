Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
На основі доказової бази, зібраної СБУ, інформаторка російських окупантів з Миколаївщини проведе 11 років за ґратами. Таке рішення ухвалив Заводський районний суд Миколаєва.
Саме за наводкою арештованої окупанти завдали ракетних ударів по чотирьох інфраструктурних об’єктах у Миколаєві. Серед них – місцеві лікарні.
Затримати поплічницю російського агресора вдалось у липні 2022 року, під час проведення контрдиверсійних заходів.
Як встановило слідство, ворожою інформаторкою виявилась місцева жителька, колишня посадовиця оборонного підприємства, що підтримала повномасштабне вторгнення РФ.
Свої погляди вона активно поширювала у прокремлівських Telegram-каналах у вигляді дописів та коментарів. Таким чином вона потрапила у поле зору російської спецслужби, яка залучила жінку до співпраці через адміністратора одного з підконтрольних пабліків.
За вказівкою ворога, вона збирала інформацію про місця розташування об’єктів військової та критичної інфраструктури на території Миколаївської області.
Отримані дані передавала агресору у вигляді відміток на електронних картах та фотографій із прив’язкою до місцевості.
Під час обшуків у фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності.
На підставі зібраних доказів суд визнав її винною за двома статтями Кримінального кодексу України:
– ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану);
– ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).
- За матеріалами СБУ, тюремні строки отримали ще 4 бойовики, які воювали проти України у складі підрозділів Південного військового округу ЗС РФ.
- Суд призначив посадовиці одного з державних підприємств Харкова 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Фігурантка наводила російські ракетні обстріли на пункти видачі гуманітарної допомоги.
- Служба безпеки України зібрала докази вини ще одного російського агента, який проводив розвідувально-підривну діяльність на східному фронті. За вказівками росіян чоловік здійснював приховане візуальне спостереження та фотофіксацію місць розташування та переміщення підрозділів Сил оборони.