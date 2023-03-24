За матеріалами Служби безпеки України, 11 років за ґратами проведе коригувальниця російських ракетних ударів по лікарнях у Миколаєві.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

На основі доказової бази, зібраної СБУ, інформаторка російських окупантів з Миколаївщини проведе 11 років за ґратами. Таке рішення ухвалив Заводський районний суд Миколаєва.

Саме за наводкою арештованої окупанти завдали ракетних ударів по чотирьох інфраструктурних об’єктах у Миколаєві. Серед них – місцеві лікарні.

Затримати поплічницю російського агресора вдалось у липні 2022 року, під час проведення контрдиверсійних заходів.

Як встановило слідство, ворожою інформаторкою виявилась місцева жителька, колишня посадовиця оборонного підприємства, що підтримала повномасштабне вторгнення РФ.

Свої погляди вона активно поширювала у прокремлівських Telegram-каналах у вигляді дописів та коментарів. Таким чином вона потрапила у поле зору російської спецслужби, яка залучила жінку до співпраці через адміністратора одного з підконтрольних пабліків.

За вказівкою ворога, вона збирала інформацію про місця розташування об’єктів військової та критичної інфраструктури на території Миколаївської області.

Отримані дані передавала агресору у вигляді відміток на електронних картах та фотографій із прив’язкою до місцевості.

Під час обшуків у фігурантки виявлено мобільний телефон, який вона використовувала у злочинній діяльності.

На підставі зібраних доказів суд визнав її винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

– ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану);

– ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).