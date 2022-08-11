Про це повідомляють #Букви.
Сьогодні відзначають День кінетичного піску. Головна мета цього дня – популяризація безпечної та веселої альтернативи звичайному піску. Свято було створено 2020 року провідною компанією, яка виготовляє різні дитячі іграшки, Spin Master.
У цей день заведено фотографуватись із кінетичним піском і публікувати знімки у соцмережах із хештегом #KineticSandDay.
Також 11 серпня – День пісочниці. Особливе дитяче свято, головна мета якого показати, що пісочниця – важливий елемент гри для кожної дитини. В піску діти можуть створювати різні форми, будувати замки, що допомагає у розвитку.
У різних країнах світу цього дня відзначають:
Чад – День Незалежності (1960)
Японія – День гір або Яма-но хі (2016)
Вірменія – День національної ідентичності
Латвія – День пам’яті бійців за свободу
Пакистан – День прапора
Туркменістан – День прикордонників
Німеччина – День синів та дочок
Цього дня у світі:
- 1707 — Королівство Пруссія та Шведська імперія підписали “Вічний альянс”, що гарантував взаємну військову допомогу у випадку нападу на одну з них третьої сторони.
- 1866 — у США відкрито перший у світі майданчик для катання на роликових ковзанах.
- 1877 — американський астроном Асаф Голл відкрив супутник планети Марс під назвою Деймос.
- 1906 — у Великій Британії Юджин Ласт запатентував звукове кіно.
- 1926 — компанія “Kodak” оголосила про початок роботи зі створення кольорової кіноплівки.
- 1937 — таємний наказ № 00485 НКВС СРСР — початок т. зв. Польської операції НКВС, в ході якої було арештовано 140 тисяч громадян польської національності, 111 тисяч з яких були вбиті.
- 1947 — у газеті “Правда” опубліковано статтю Дмитра Шепілова “Радянський патріотизм”, яка стала початком кампанії зі звинувачення діячів культури у космополітизмі.
- 1962 — вперше в СРСР проведений прямий телесеанс із космічного корабля.
- 1962 — перемігши орєхово-зуєвську команду “Знамя труда” з рахунком 2:0, донецький “Шахтар” став володарем Кубка СРСР з футболу.
- 1989 — пленум Верховного суду УРСР реабілітував усіх засуджених у справі Спілки визволення України.
- 2003 — українські війська введені в Ірак для виконання миротворчої місії.
- 2008 — російські окупаційні війська в ході війни проти Грузії захопили міста Сенакі, Зугдіді та Поті
- 2011 — запроваджено інституцію Уповноваженого Президента України з прав дитини, на посаду Уповноваженого призначено Юрія Павленка.
- 2016 — Рада Безпеки ООН провела закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтвердила позицію щодо територіальної цілісності України. Проти цього рішення РБ ООН голосувала лише РФ.
Яке сьогодні церковне свято:
11 серпня в церковному календарі – Різдво Миколая Чудотворця. Одне з найбільш шанованих християнських свят в Україні. Воно було введено під час хрещення Київської Русі (XI століття). Однак в XVIII його скасували і не згадували аж до 2004 року.
За народним уявленням, Миколай Чудотворець є одним з найбільш наближених до Бога, тож молитви до нього у цей день вважаються дуже ефективними, особливо для хворих та знедолених.
Прикмети:
- Якщо день видався теплим, то й на початку вересня буде стояти тепла і сприятлива для землеробства погода.
- Ранковий туман – до поганого збору меду.
- Якщо цілий день туман, то буде хороший урожай зернових культур.
- Зелений овес – до дощової осені.
- Багато ягід і горіхів – до холодної зими.
- Якщо грибів мало в лісі, то зима буде сніжною і морозною.
Традиції:
- Вважається, що саме 11 серпня птахи перестають співати та починають відлітати у теплі краї.
- 11 серпня у наших предків називалося калиновим святом. Сьогодні збирають ягоди калини.
- Якщо біля будинку сьогодні посадити молоду калину, то в родині завжди буде щастя і взаєморозуміння.
- Наші пращури вважали, що у цей день не можна давати в борг, а свої борги варто повернути.
Цього дня іменини відзначають:
Михайло, Костянтин, Данило, Анатолій, Олексій, Серафима.
- Сьогодні, 11 серпня, фактично у всіх українських областях очікуються дощі та грози. Омине негода лише два регіони.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, іменини, прикмети на 10 серпня.