Канал "112 Україна" до Дня пам'яті жертв війни 22 червня покаже концерт народної артистки Грузії та Росії Тамари Гвердцителі в Кремлі.

Про це повідомляє пресслужба каналу.

Цей концерт буде частиною телевізійного марафону “День вшанування пам’яті загиблих у Великій Вітчизняній війні”.

У концерті “Напередодні переможної весни”, який відбувся 9 травня 2020 року, крім Гвердцителі, взяли участь російські співаки, які внесені до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці: Лев Лещенко, Стас П’єха, Олекандр Розенбаум, Сергій Трофимов, Олег Газманов.

#Буквам у пресслужбі Служби безпеки України заявили, що нічого поки не чули про цей концерт.

Нагадаємо, що в Україні з 2015 року вшановують пам’ять жертв у Другій світовій війні, а не Великій вітчизняній війні. Також в Україні не святкують радянський День Перемоги (9 травня), а відзначають День пам’яті та примирення.