Про це повідомляє пресслужба каналу.
Цей концерт буде частиною телевізійного марафону “День вшанування пам’яті загиблих у Великій Вітчизняній війні”.
У концерті “Напередодні переможної весни”, який відбувся 9 травня 2020 року, крім Гвердцителі, взяли участь російські співаки, які внесені до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці: Лев Лещенко, Стас П’єха, Олекандр Розенбаум, Сергій Трофимов, Олег Газманов.
#Буквам у пресслужбі Служби безпеки України заявили, що нічого поки не чули про цей концерт.
Нагадаємо, що в Україні з 2015 року вшановують пам’ять жертв у Другій світовій війні, а не Великій вітчизняній війні. Також в Україні не святкують радянський День Перемоги (9 травня), а відзначають День пам’яті та примирення.
- 22 червня в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни.
- З кожним роком громадяни України змінюють своє ставлення до подій 1939-1945 років. Наприклад в цьому році з твердженням, що СРСР разом з Німеччиною несуть відповідальність за початок Другої світової війни, погоджуються більше половини українців.