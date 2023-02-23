Станом на 23 лютого дефіциту потужності в енергосистемі немає вже дванадцяту добу поспіль і наразі не передбачається, проте в Одесі все ще діють мережеві обмеження через значні пошкодження енергетичної інфраструктури.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

Відтак, в енергосистемі України працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах і продовжує знижуватися.

Проте, як зазначають у компанії, через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені обстрілами РФ, є знеструмлення у прифронтових районах Харківської, Запорізької, Херсонської областей. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи.

За даними “Укренерго”, ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.

Сьогодні в Одесі все ще діють мережеві обмеження, спричинені значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень.

Щодо ремонтних робіт, то на Одещині енергетики посилено працюють над усуненням мережевих обмежень, спричинених значними пошкодженнями основного обладнання підстанцій, які неодноразово атакували ракети та дрони росіян.

Також тривають аварійно-відновлювальні роботи на всіх інших пошкоджених об’єктах “Укренерго”. Через масштабність та складність отриманих пошкоджень відновлення функціонування енергооб’єктів вимагає багато ресурсів та часу.