12 липня - всесвітній день бортпровідника. Християни у цей день вшановують пам'ять святих апостолів Петра і Павла.

Про це повідомляють #Букви.

Щорічно 12 липня відзначається всесвітній день бортпровідника (стюард/стюардеса).

У світі цього дня відзначають:

Кірибаті – День незалежності. (1979).

Сан-Томе і Принсипі – Національне свято Демократичної Республіки Сан-Томе і Принсипі. День Незалежності. (1975)

Цього дня в історії:

1679 — англійський король Карл II видав акт, що гарантує судові права громадян.

1711 — оточена московська армія на чолі з Петром I капітулює (Прутський мир) перед союзною коаліцією (П. Орлика, К. Гордієнка).

1776 — з Плімута вирушив у свою останню експедицію Джеймс Кук.

1917 — під час Першої світової війни в ході другої Іпрської битви Імперська армія Німеччини вперше використала як бойову отруйну речовину газ, що за місцем боїв дістав назву іприт.

1941 — у Радянському Союзі прийнято рішення про відправку на фронт 577 тисяч в’язнів виправних таборів, котрі мали б кров’ю змити вину перед державою, воюючи в штрафних батальйонах.

1970 — експедиція норвезького мандрівника-дослідника Тура Геєрдала на човні “Ра-2” через 57 днів плавання досягла берегів Барбадосу.

1989 — остання страта радянським режимом українського військовика, вояка УПА, члена ОУН, учасника боротьби за відновлення незалежности України Івана Савича Гончарука.

Яке сьогодні церковне свято:

12 липня українські православні та греко-католики відзначають велике церковне свято – день Петра і Павла. Відомо, що ці святі апостоли були наступниками Христа та фактичними засновниками Церкви, які відчайдушно проповідували християнську віру та постраждали за це у I столітті.

Прикмети:

На Петрів день ясна погода – рік буде хорошим.

Якщо вранці є роса, то день буде сонячним, а відсутність ранкової роси віщує дощ.

Дощ на Петра – до мокрого сінокосу.

На Петрів день співочі птахи перестають співати. Якщо зозуля перестала кувати до 12 липня – зима буде ранньою, а якщо після – осінь затяжною.

Сон проти 12 липня віщий, може здійснитися на сьомий день. Якщо вдень 12 липня вам приснилося щось погане, то будьте обережні, тому що вас чекають неприємності.

Традиції:

Не рекомендується важка фізична праця та земельні та будівельні роботи.

Не можна прибирати в хаті.

Не можна шити, плести, займатися рукоділлям.

У День Петра і Павла варто утриматися від негативних емоцій, сварок, конфліктів, образ, пліток тощо.

У свято апостолів Петра та Павла не бажано укладати шлюби.

У церкві ж 12 липня не проводять обряду вінчання.

Існує також повір’я, що цього дня слід утриматися від купання у відкритих водоймах. В народі вірили, що у свято духи води могли забрати людину у жертву.

Цього дня іменини відзначають:

Петро, Павло.