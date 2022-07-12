Про це повідомляють #Букви.
Щорічно 12 липня відзначається всесвітній день бортпровідника (стюард/стюардеса).
У світі цього дня відзначають:
- Кірибаті – День незалежності. (1979).
- Сан-Томе і Принсипі – Національне свято Демократичної Республіки Сан-Томе і Принсипі. День Незалежності. (1975)
Цього дня в історії:
- 1679 — англійський король Карл II видав акт, що гарантує судові права громадян.
- 1711 — оточена московська армія на чолі з Петром I капітулює (Прутський мир) перед союзною коаліцією (П. Орлика, К. Гордієнка).
- 1776 — з Плімута вирушив у свою останню експедицію Джеймс Кук.
- 1917 — під час Першої світової війни в ході другої Іпрської битви Імперська армія Німеччини вперше використала як бойову отруйну речовину газ, що за місцем боїв дістав назву іприт.
- 1941 — у Радянському Союзі прийнято рішення про відправку на фронт 577 тисяч в’язнів виправних таборів, котрі мали б кров’ю змити вину перед державою, воюючи в штрафних батальйонах.
- 1970 — експедиція норвезького мандрівника-дослідника Тура Геєрдала на човні “Ра-2” через 57 днів плавання досягла берегів Барбадосу.
- 1989 — остання страта радянським режимом українського військовика, вояка УПА, члена ОУН, учасника боротьби за відновлення незалежности України Івана Савича Гончарука.
Яке сьогодні церковне свято:
12 липня українські православні та греко-католики відзначають велике церковне свято – день Петра і Павла. Відомо, що ці святі апостоли були наступниками Христа та фактичними засновниками Церкви, які відчайдушно проповідували християнську віру та постраждали за це у I столітті.
Прикмети:
- На Петрів день ясна погода – рік буде хорошим.
- Якщо вранці є роса, то день буде сонячним, а відсутність ранкової роси віщує дощ.
- Дощ на Петра – до мокрого сінокосу.
- На Петрів день співочі птахи перестають співати. Якщо зозуля перестала кувати до 12 липня – зима буде ранньою, а якщо після – осінь затяжною.
- Сон проти 12 липня віщий, може здійснитися на сьомий день. Якщо вдень 12 липня вам приснилося щось погане, то будьте обережні, тому що вас чекають неприємності.
Традиції:
- Не рекомендується важка фізична праця та земельні та будівельні роботи.
- Не можна прибирати в хаті.
- Не можна шити, плести, займатися рукоділлям.
- У День Петра і Павла варто утриматися від негативних емоцій, сварок, конфліктів, образ, пліток тощо.
- У свято апостолів Петра та Павла не бажано укладати шлюби.
- У церкві ж 12 липня не проводять обряду вінчання.
- Існує також повір’я, що цього дня слід утриматися від купання у відкритих водоймах. В народі вірили, що у свято духи води могли забрати людину у жертву.
Цього дня іменини відзначають:
Петро, Павло.