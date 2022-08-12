12 серпня у світі відзначають Міжнародний день молоді. За церковним календарем 12 серпня - це день пам'яті апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших і день пам'яті мученика Іоанна

Про це повідомляють #Букви.

Міжнародний день молоді заснований Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй. Святкується він 12 серпня, починаючи з 1999 року за ініціативою учасників Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді.

Загальновизнаного міжнародного визначення вікової групи молоді не існує. Однак зі статистичною метою ООН відносить до молодих осіб, віком від 15 до 24 років.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Грузія – День Дідгороба. Свято на честь перемоги грузин в 1121 році над турками-сельджуками в Дідгорській битві

Тайланд – День матері та Фестиваль голодних духів (дата на 2022 рік. Проводять в 15 день, 7-го китайського місячного місяця)

США – Національний день смаженої нарізки

Індія – Національний день бібліотекаря

Киргизстан – День працівника кримінально-виконавчої системи

Цього дня у світі:

1099 — хрестоносці перемогли мусульман при Аскалоні.

1654 — битва на р. Шкловці поблизу Борисова, розгромлене військо Речі Посполитої, очолюване Янушем Радзивіллом, гетьман ледве врятувався, в руках козацьких військ опинилася частина Литви, до московитів перейшов Смоленськ.

1658 — у Північній Америці сформовано перший поліцейський загін — Рательвахт;

1851 — американець Ісаак Мерріт Зінгер одержав патент на швейну машинку з ножним приводом;

1865 — британський хірург Джозеф Лістер вперше використав під час операції фенол (карболову кислоту) для дезінфекції інструментів та рук лікарів;

1896 — на річці Клондайк знайшли золото;

1915 — перше бойове застосування літака-торпедоносця. В ході Першої світової війни британський літак моделі Short Type 184 затопив османське судно;

1916 — біля Бережан почалися бої за гору Лисоню між Українськими січовими стрільцями та російською армією

1918 — у США уведена заборона на продаж спиртного на залізничних вокзалах;

1919 — початок наступу об’єднаних армій УНР на Київ та Одесу;

1933 — відбувся перший матч футбольної збірної України. Супротивниками українських футболістів стала збірна Туреччини;

1947 — перші рейди відділів УПА пробились до Західної Європи;

1949 — підписано Женевські конвенції про захист жертв війни;

1949 — в Лондоні через шпаків, які розмістилися на хвилинній стрілці годинника, Біг-Бен став відбивати час із запізненням на чотири з половиною хвилини;

1953 — Енн Девідсон стала першою жінкою, яка самостійно перепливла на яхті Атлантичний океан;

1953 — менше, ніж через рік після випробування американцями водневої бомби, аналогічний 400-кілотонний пристрій було підірвано СРСР на полігоні в Семипалатинську (Казахстан);

1959 — в СРСР дозволили продавати в кредит товари довгострокового користування;

1962 — вирушив у космос перший український космонавт Павло Попович

1970 — Дженіс Джоплін у Гарвардському університеті дала свій останній концерт;

1981 — представлений персональний комп’ютер IBM PC;

1985 — авіакатастрофа лайнера Боїнг-747 за 100 км від Токіо;

1988 — на екрани США вийшов фільм Мартіна Скорсезе “Остання спокуса Христа”;

1990 — неподалік від міста Лубни закладено Пагорб скорботи — пам’ятник жертвам Голодомору 1932 — 1933 років;

1992 — США, Канада й Мексика підписали угоду про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі (найбільший у світі єдиний торговельний простір);

1994 — відкрився рок-фестиваль “Вудсток ’94”, присвячений 25-річчю свого попередника;

1994 — на екрани США вийшов фільм Олівера Стоуна “Природжені вбивці”;

1999 — в Україні вирішено закрити всі витверезники;

2000 — у Баренцовому морі затонув російський атомний підводний човен “Курск”, усі 118 членів екіпажу загинули;

2004 — започаткована Вікіпедія білоруською мовою.

2010 — у місті Луганськ зафіксовано найвищу температуру в історії України + 42°C

Яке сьогодні церковне свято:

12 серпня в церковному календарі – день пам’яті апостолів Сили, Силуана, Андроніка та інших. Вони були апостолами від 70-ти.

Сила та Силуан проповідували разом з апостолом Павлом. Пізніше Сила отримав престол єпископа в Коринфі, а Силуан став єпископом в Солуні. Кріскент проповідував Слово Боже в Галлії та Галатії, а пізніше його стратили за наказом імператора Траяна.

Апостол Андронік – проповідував разом зі своєю помічницею. Апостол Епенет був єпископом в Карфагені.

Також 12 серпня – день пам’яті мученика Іоанна. Іоанн був воїном при Юліані Відступнику. Імператор послав загін, щоб переслідувати християн, але так як Іоанн сам вірив у Христа, він допомагав православним, як міг: грошима, одягом, їжею.

Прикмети:

Зірки сильно мерехтять перед світанком – до рясних опадів.

У повітрі літає павутина – сонячна погода ще довго протримається.

Якщо погода вітряна і дощова, то дощі йтимуть ще довго.

Якщо прохолодно, то опадів найближчим часом не буде.

Якщо душно і комахи кусаються, то скоро піде дощ.

Багато горобини достигло – осінь буде ранньою і дощовою, а зима – холодною.

Іній на деревах – до хорошого урожаю озимих.

Якщо на вулиці тепло і сухо, то грибів у цьому році багато буде.

Стиглий овес вдруге зазеленів – осінь похмурої буде.

Кішка старанно вмивається – на гарну погоду.

Сон з 11 на 12 серпня – віщий, виповниться протягом 10 днів.

Традиції:

12 серпня заведено їсти ожину і готувати з неї різні страви.

У цей день наші предки починали посів озимих. Вважалося, що хліб, посіяний на Сілін день, добре вродить.

Якщо 12 серпня зібрати лопух, висушити на печі і прикладати на три Спаса до хворих суглобів, то біль пройде.

Цього дня іменини відзначають:

Валентин, Анатолій, Іван, Герман, Максим.