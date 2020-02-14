Організатори Мюнхенської конференції з безпеки сьогодні, в день її відкриття, оприлюднили заяву "12 кроків до посилення безпеки в Україні та євроатлантичному регіоні".

Текст опубліковано на сайті заходу.

“Напередодні Мюнхенської конференції з безпеки 2020 року група лідерів євроатлантичної безпеки наголошує на необхідності політичного врегулювання збройного конфлікту на українському Донбасі”, – йдеться в публікації.

У розробці “плану по Донбасу” брала безпосередню участь російська сторона.

Так, ініціатива запропонована Групою лідерів з питань євроатлантичної безпеки (Euro-Atlantic Security Leadership Group). До неї входять голови трьох великих міжнародних організацій і форумів, а також президент Російської ради з міжнародних справ. Це:

• колишній міністр оборони Великобританії Дес Браун (від Європейської мережі лідерів, European Leadership Network – аналітичного центру, який займається питаннями закордонних справ, оборони і безпеки в Європі);

• голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер;

• колишній сенатор США Сем Нанн і колишній міністр енергетики США Ернест Моніз (від Ініціативи із ядерної загрози, Nuclear Threat Initiative);

• колишній голова МЗС РФ Ігор Іванов (від Російської ради з міжнародних справ).

Документ підписали також кілька десятків фахівців у галузі міжнародної безпеки, дипломатів і так далі.

В оприлюдненій заяві наголошується, що збройний конфлікт на Донбасі “є постійною загрозою безпеці і стабільності в євроатлантичному регіоні”, і політичне врегулювання “має основоположне значення” для його припинення. При цьому в документі немає згадок про напад Росії на Україну і про необхідність відновлення українського суверенітету над Кримом.

“Дії щодо надання допомоги постраждалим і створення фундаменту для вирішення конфлікту повинні бути зроблені зараз для вирішення нагальних проблем в сферах безпеки, гуманітарній, економічній та політичній. Такі дії також допоможуть знизити напругу у відносинах між Росією і Заходом і допоможуть побудувати стійку архітектуру взаємної безпеки в євроатлантичному регіоні”, – сказано в заяві.

У зв’язку з цим пропонуються 12 кроків, які можна зробити вже зараз для врегулювання ситуації в Україні:

1. Сфера безпеки

• Крок 1. Відновити Спільний центр із контролю і координації режиму припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). Ця ініціатива необхідна для більш активної реалізації плану з припинення вогню. Як відомо, представники Росії залишили СЦКК кілька років тому.

• Крок 2. Налагодити переговори між військовими відомствами в “нормандському форматі”. Лідерам країн “нормандської четвірки” (Україна, Франція, Німеччина, Росія) пропонується дати розпорядження про те, щоб діалог був організований і на рівні військових відомств. Така група “може підтримати роботу СЦКК, а також може діяти окремо”.

• Крок 3. Розширення свободи пересування. Пропонується збільшити кількість пунктів пропуску на Донбасі. Також наголошується на необхідності виконувати домовленості про припинення вогню, досягнуті на переговорах в Мінську і на саміті “нормандської четвірки” в Парижі в грудні 2019 року.

2. Гуманітарна сфера

• Крок 4. Пошук зниклих безвісти. Для цього пропонується відкрити доступ Червоному Хресту та іншим організаціям на окуповані території України.

• Крок 5. Планування і реалізація ініціативи з розмінування. Пропонується організувати навчальні програми серед дітей і дорослих у зоні конфлікту (для роз’яснення ризиків травм і смертей від мін і снарядів). Також наголошується, що необхідно розробити спеціальну програму і комплекс заходів із розмінування Донбасу.

3. Економічна сфера

• Крок 6. Відновлення інфраструктури Донбасу. Цей пункт передбачає вивчення економічного потенціалу, створення донорського фонду за участю Євросоюзу, західних компаній. До фонду також запропоновано приєднатися Росії.

• Крок 7. Створення зони вільної торгівлі. Пропонується розглянути пропозиції щодо одночасного впровадження в Україні (в тому числі на Донбасі) норм вільної торгівлі з Росією і ЄС. Фактично мова йде про відновлення торгівлі між Україною і РФ на принципах ЗВТ.

• Крок 8. Підтримка дорожньої карти щодо санкцій. Передбачає розробку механізму зміни санкцій проти Росії в залежності від прогресу у виконанні Мінських угод. Фактично цей пункт передбачає поступове зняття санкцій з РФ.

• Крок 9. Усунення радіаційної небезпеки. Цей пункт передбачає вивезення радіоактивних речовин, що отруюють екологію Донбасу. Відзначається, що зараз на Донбасі зосереджені більше 1200 радіоактивних джерел, які використовуються “для медичних, промислових або наукових цілей”. Багато з них вичерпали термін експлуатації.

4. Сфера політика

• Крок 10. Новий діалог між євроатлантичними структурами про побудову взаємної безпеки. Група лідерів з питань євроатлантичної безпеки (куди входить і російська сторона), яка представила план із врегулювання ситуації на Донбасі, пропонує стати майданчиком для постійних контактів голів МЗС “євроатлантичних держав” і їхніхв департаментів. Мета – вирішувати проблеми безпеки “за допомогою динамічного процесу, який працює безпосередньо з ключовими розбіжностями”.

• Крок 11. Підтримка та визначення “областей взаємодії” між Євросоюзом і Росією (з розвитком людських і економічних зв’язків). Відзначається, що в разі виконання Мінських угод Євросоюз готовий піти назустріч РФ у більш тісній співпраці в низці сфер “взаємного інтересу”.

• Крок 12. Запуск в Україні “нового загальнонаціонального діалогу про ідентичність”. Такий діалог повинен врахувати погляд сусідів України, включаючи Росію. Предметами діалогу повинні стати питання історії, національної пам’яті, мови, ідентичності і меншин.

“Новий інклюзивний національний діалог по всій Україні бажаний і міг би бути запущений якомога швидше. В такому діалозі повинні брати участь лідери думок, провідні вчені та міжнародно визнані експерти. Повинні бути прикладені зусилля для взаємодії з баченням сусідів України, зокрема Польщі, Угорщини та Росії. Цей діалог повинен торкатися тем історії та національної пам’яті, мови, ідентичності і досвіду меншин. Він повинен враховувати терпимість і повагу до етнічних і релігійних меншин – як всередині країни, так і на міжнародному рівні – для розширення взаємодії, інклюзивності та соціальної згуртованості”, – так звучить вказаний пункт.

Варто відзначити, що в розробці цього документа брали участь троє українських експертів: Василь Філіпчук, Олександр Чалий і Олексій Семеній. Їхня роль в роботі над “планом по Донбасу” не уточнюється.

Як повідомляє “Європейська правда”, Василь Філіпчук у 2017 році вже пропонував контроверсійний план, який передбачав відмову України від прагнення до членства в НАТО, відмову на тривалий період від мети членства в Євросоюзі і визнання Криму “спірною територією”.