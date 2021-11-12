Тринадцять країн Європейського Союзу зберегли можливість в'їзду для українців на тлі того, що Євросоюз виключив Україну із "зеленого списку".

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в низці постів у Twitter.

Кіпр, Естонія, Хорватія першими зберегли можливість в’їзду для українців на тлі того, що Євросоюз виключив Україну із “зеленого списку”. Умови в’їзду до цих країн – за посиланням.

Франція також ухвалила рішення залишити кордони відкритими для українців, які пройшли повний курс щеплення вакцинами, схваленими в ЄС. Умови в’їзду в країну – тут.

Зберегла можливість в’їзду і Бельгія. Туди подорожувати з України дозволено незалежно від мети поїздки лише за умови наявності сертифікату, що визнається країнами ЄС та Шенгенської угоди, про повний курс вакцинації проти COVID-19, здійснений вакцинами, визнаними за рішенням Європейської комісії. Деталі – тут.

Повноцінний в’їзд для українців, які пройшли повний курс вакцинації, також дозволоно в Нідерланди, Чехію, Австрію, Данію, Словаччину, Швецію, Ірландію та Іспанію.

Умови в’їзду в Нідерланди

До Нідерландів можуть в’їхати громадяни, які пройшли повний курс щеплення проти COVID-19 вакциною, схваленою Європейським агентством з лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).

Крім цього, потрібно буде подати для огляду такі документи співробітникам прикордонної служби Нідерландів: роздруковану і заповнену “Декларацію про вакцинацію проти COVID-19”, доказ вакцинації, визнаний Нідерландами. А з 13 листопада 2021 року також необхідно показати негативний результат тесту на COVID-19.

Декларацію про вакцинацію мають заповнити усі мандрівники віком від 12 років, які прибувають з-поза меж Шенгенської зони. Діти віком до 18 років, які подорожують з вакцинованими батьками або законними опікунами, звільняються від цієї вимоги, але повинні показати для огляду негативний результат тесту на COVID-19.

У Нідерланди дозволяється в’їзд з паперовим сертифікатом міжнародного зразка згенерованим у “Дії” чи електронним з QR code.

Зауважимо, що жовтий сертифікат (т. зв. Yellow Vaccination Book) не вважається в Нідерландах доказом вакцинації, отже, його не можна використати для в’їзду в країну.

Нідерланди також зберегли можливості подорожей для громадян України, які пройшли повний курс вакцинації. З 13 листопада крім свідоцтва про вакцинацію для в’їзду також буде необхідний негативний тест.#ВакцинуйсяТаМандруй Всі умови в’їзду до Нідерландів👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 10, 2021

Умови в’їзду в Чехію

Громадянам України, які пройшли повний курс щеплення (вакциною, сертифікованою Європейською агенцією з лікарських засобів, а саме: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield за умови, що після вакцинації другою дозою минуло щонайменше 14 днів.

Перед в’їздом до Чехії потрібно обов’язково заповнити в’їзний формуляр за посиланням: https://plf.uzis.cz/. Отримане на e-mail підтвердження про заповнення формуляра (роздруковане або збережене на мобільному пристрої) також необхідно показати під час прикордонного контролю.

Підтвердити вакцинацію під час прикордонного контролю потрібно: українським міжнародним ковід-сертифікатом, сформованим у мобільному застосунку “Дія2 (з QR кодом), його паперовим аналогом (з QR-кодом) або сертифікатом, виданим У країні ЄС.

Чехія залишається відкритою для подорожей вакцинованих українців за тих самих умов, що і раніше. Продовжуємо працювати із партнерами в країнах ЄС задля збереження свободи пересування наших громадян. Всі актуальні умови в’їзду до Чехії👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 10, 2021

Умови в’їзду в Австрію

Австрія дозволяє українцям в’їзд без реєстрації та карантину тільки із сертифікатом про повну вакцинацію проти COVID-19 однією з таких вакцин: Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine AstraZeneca / Covishield від Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna; Sinopharm / BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac-CoronaVac vaccine. Імунізацію необхідно здійснити більш ніж за 14 днів до в’їзду та не раніше ніж 270 днів тому.

Підтвердженням про одужання після захворювання на COVID-19 (медична або офіційна довідка про те, що інфекція була подолана за останні 180 днів, чи медична або офіційна довідка від лікаря із зазначенням наявності нейтралізуючих антитіл, не старша ніж 90 днів), оформлена англійською або німецькою мовами.

Сертифікати вакцинації у застосунку “Дія”, паперові сертифікати з порталу “Дія” з QR-кодом та паперові свідоцтва від сімейного лікаря (т. зв. жовтий сертифікат) визнаються австрійською стороною, однак вони мають бути оформлені виключно англійською або німецькою мовами із зазначенням кількості зроблених доз і типу вакцини.

Австрія зберегла повноцінний безвізовий в’їзд для українців, які пройшли повний курс вакцинації. #ВакцинуйсяТаМандруй Продовжуємо працювати із партнерами в ЄС, аби зберегти максимальну свободу подорожей для громадян України✌️ Умови в’їзду до Австрії👇https://t.co/EFdxgC7a7t — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 10, 2021

Умови в’їзду в Данію

Для подорожей в Данію в разі відсутності COVID-сертифіката про вакцинацію, громадянам України потрібно зробити тест на COVID-19 протягом 24 годин після прибуття до країни та самоізолюватися на 10 днів. Самоізоляцію може бути припинено на основі негативного тесту на COVID-19, зробленого не раніше ніж на четвертий день після в’їзду до Данії. Сертифікат у вигляді QR-коду можна показати у мобільному застосунку або роздрукувати на папері.

У Данії схвалено вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/Oxford–AstraZeneca.

Данія зберегла повноцінний безвізовий в’їзд для громадян України, які пройшли повну вакцинацію.#ВакцинуйсяТаМандруй МЗС продовжує працювати із партнерами в ЄС задля збереження свободи мандрівок українців. Усі умови в’їзду до Данії👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 10, 2021

Умови в’їзду в Словаччину

В’їзд дозволено повністю вакцинованим туристам. Окрім COVID-картки ЄС або сертифікату про щеплення, сертифікати інших країн також визнаються, зокрема в застосунку “Дія”, за умови, що такий сертифікат містить необхідну інформацію словацькою, чеською або англійською мовами.

Особа вважається щепленою, якщо минуло принаймні 14 днів, але не більше, ніж 12 місяців, після отримання останньої рекомендованої дози щеплення за встановленою схемою.

Щеплення має бути зроблене вакцинами з переліку: BioNTech і Pfizer (Comirnaty); Сучасний (Spikevax – попередня назва: COVID-19 Vaccine Moderna); AstraZeneca (нова назва Vaxzevria); Johnson & Johnson/Janssen, Pharmaceuticals (COVID-19 Vaccine Janssen; Covaxin (від індійської компанії Bharat Biotech); Sinopharm (китайська вакцина Sinopharm); Sinovac – CoronaVac (виробництво Sinovac Biotech).

Словаччина залишилася відкритою для подорожей українців, які пройшли повний курс вакцинації.#ВакцинуйсяТаМандруй Продовжуємо працювати із партнерами в ЄС, аби зберегти максимальну свободу подорожей для громадян України✌️ Усі умови в’їзду до Словаччини👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 12, 2021

Умови в’їзду в Швецію

Швеція визнає видані в Україні цифрові сертифікати вакцинації проти COVID-19, які можна перевірити та підтвердити такими ж технічними можливостями, які використовуються для підтвердження цифрових сертифікатів ЄС.

Під час в’їзду до Швеції для громадян України, у яких відсутній цифровий COVID-сертифікат України, залишається чинною вимога щодо наявності негативного результату ПЛР-тесту, тесту на антиген, LAMP, TMA на COVID-19, що були зроблені за 72 години до прибуття. Ця вимога поширюється на іноземців віком від 18 років.

Перелік вакцин, схвалених Швецією: Comirnaty (COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran), Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna), Vaxzevria (COVID-19 vaccine AstraZeneca), COVID-19 vaccine Janssen, COVID-19 vaccine AstraZeneca/SKBio, СOVISHIELD (Serum Institute of India COVID-19 vaccine), COVID-19 vaccine BIBP/Sinopharm, CoronaVac (COVID-19 vaccin Sinovac).

Швеція залишилися відкритою для українців за умови повної вакцинації чи негативного тесту. Вже 10 країн ЄС зберегли можливості для подорожей українців. МЗС продовжує працювати з партнерами, аби можливостей було якнайбільше. Усі умови в’їзду до Швеції👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 11, 2021

Умови в’їзду в Ірландію

До Ірландії зможуть в’їжджати громадяни України, які отримали повний курс вакцинації проти коронавірусної інфекції COVID-19 препаратами, затвердженими Європейським агентством з лікарських засобів (AstraZeneca, Pfizer-BioNtech, Moderna, Johnson&Johnson). Ірландія визнає всі типи цифрових та паперових сертифікатів, які видаються Україною.

Невакциновані громадяни мають надати негативний результат ПЛР-тесту, зробленого протягом 72 годин до прибуття, або документ, який підтверджує факт, що особа вилікувалася від COVID-19 протягом останніх 180 днів. У випадках, коли подорожувальники не можуть надати негативний результат ПЛР-тесту через постійний позитивний результат після одужання, тоді позитивний результат ПЛР-тесту буде прийнятним, якщо його було зроблено не менш ніж за 11 днів і не більш ніж за 180 днів до прибуття до Ірландії.

Ірландія стала дев’ятою країною ЄС, яка залишилися відкритою для подорожей українців. Умови — повна вакцинація, сертифікат про одужання або негативний ПЛР-тест. Як і раніше, для мандрівки до Ірландії необхідно мати візу. Всі умови в’їзду в Ірландію👇https://t.co/EFdxgC7a7t — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 11, 2021

Умови в’їзду в Іспанію

з 15 листопада Іспанія залишиться відкритою для подорожей українців, які пройшли повний курс вакцинації проти Covid-19 вакциною, що визнана Всесвітньою організацією охорони здоров’я або Європейським агентством лікарських засобів (після спливу 14 днів від дня отримання останньої дози).

Усі пасажири, які прибувають до Іспанії повітряним або морським транспортом, у тому числі з метою транзиту до інших країн, мають завчасно заповнити формуляр санітарного контролю (на порталі МОЗ Іспанії https://www.spth.gob.es/ або завантаживши мобільний додаток Spain Travel Health –SpTH– на телефон) та отримати QR код для надання на вимогу представників компанії перевізника перед посадкою, а також служб санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту по прибуттю до Іспанії.

Крім цього, усі туристи підлягають проходженню санітарного контролю у першому пункті в’їзду, який передбачає щонайменше перевірку документів, візуальне обстеження та замір температури безконтактним способом. Подорожуючі, повинні надати один із таких документів:

довідку про отримання повного курсу вакцинації від СOVID-19 вакциною, Comiranty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca/Vaxzervria, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac

негативний результат ПЛР-тестування за 72 години до в’їзду або негативний результат тестування на наявність антигенів за 48 годин до в’їзду

довідку про одужання, що визнаватиметься протягом 180 днів та після спливу 11 днів від дня отримання першого позитивного тестування на наявність COVID-19.

Іспанія залишиться відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Рішення набуде чинності 15.11. До того все залишається, як є.#ВакцинуйсяТаМандруй МЗС продовжує працювати над збереженням свободи подорожей. Усі умови в’їзду до Іспанії👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 12, 2021