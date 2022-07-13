Про це повідомляють #Букви.
У світі цього дня відзначають:
- Італія – Фестиваль Сан-Фермін (з 7 по 14 липня).
- Казахстан – День Комітету національної безпеки Казахстану.
- Сербія – День міжнародного визнання Сербії.
- США – День Натана Форреста (у штаті Теннессі) та День картоплі фрі.
- Чорногорія – День державності Чорногорії (1878).
- Японія – свято Бон (день пам’яті покійних до 16 липня).
- Пакистан – День мучеників Кашміру (1931).
- Аргентина – День працівників електроенергетики та Національний день телекомунікацій.
Цього дня у світі:
- 1260 — Відбулася битва біля озера Дурбе. Армія Тевтонського Ордена зазнала найбільшої поразки в XIII столітті (150 лицарів загинули) від військ жемайтів.
- 1728 — Данський морський офіцер на російській військово-морській службі Вітус Беринг вирушив в плавання з Камчатки на північ для відкриття протоки між Америкою і Азією.
- 1772 — Британський мореплавець Джеймс Кук почав перше в історії навколосвітнє плавання із заходу на схід.
- 1837 — Королева Вікторія переїхала в Букінгемський палац, який став основною резиденцією королів Великої Британії.
- 1841 — Укладення конвенції між Російською імперією, Великою Британією, Королівством Франція, Королівством Пруссія і Османською імперією про заборону військовим суднам іноземних держав входити в протоки Босфор і Дарданелли.
- 1870 — Князь Отто фон Бісмарк, розіславши з Емса по дворах Європи телеграму з складеним ним в принизливому для Французької імперії дусі комюніке про минулі в цьому німецькому містечку переговори прусського короля Вільгельма I з французьким посланцем Вінсентом Бенедетті, здійснив свою знамениту і підступну провокацію, що увійшла до історії як “Емська депеша”. Через 6 днів Французька імперія оголосила Королівству Пруссія війну, в якій вже в січні 1871 року зазнала поразки.
- 1885 — В Амстердамі відкритий Державний музей.
- 1897 — Гульєльмо Марконі отримав патент на радіо.
- 1908 — У Лондоні відкрилися IV Олімпійські ігри, де вперше взяли участь жінки
- 1920 — Створене товариство Червоного Хреста України.
- 1923 — Британський парламент схвалив внесений леді Астор закон, що забороняв продаж алкоголю особам, молодшим 18 років.
- 1930 — Початок першого чемпіонату світу з футболу в Уругваї.
- 1938 — Перший телетеатр відкрився в Бостоні. За 25 центів 200 глядачів могли протягом 45 хвилин спостерігати за шоу з піснями і танцями. Сама вистава відбувалась поверхом вище і передавалася вниз за допомогою телебачення.
- 1939 — Френк Сінатра записав свою першу платівку з піснею “From the Bottom of My Heart”.
- 1944 — Завершення наймасштабнішої повітряно-десантної операції американсько-британських військ під час Другої світової війни — операції “Оверлорд” (висадка в Нормандії).
- 1944 — Початок битви під Бродами (між 13-м корпусом 4-ї танкової армії Вермахту, до складу якого входила дивізія СС “Галичина”, та радянськими військами 1-го Українського фронту).
- 1947 — У Парижі міністри закордонних справ європейських країн погодилися прийняти план відновлення Європи, запропонований держсекретарем США Джорджем Маршаллом. Від участі в конференції відмовилися країни радянського блоку і Фінляндія, але пропозиція їм приєднатися до плану пізніше залишалася в силі.
- 1949 — Папа Римський Пій XII оголосив, що будь-який католик, який свідомо і добровільно вступив в лави компартії або іншим чином підтримує її, буде відлучений від церкви.
- 1951 — В Лондоні закладенням першого каменя королевою Єлизаветою II почалося будівництво будівлі Королівського Національного Театру.
- 1956 — Закладений наріжний камінь “Кармеліта”, першого на Близькому Сході метрополітену, розташованого в місті Хайфа, Ізраїль.
- 1964 — Китайська Народна Республіка звинуватила Хрущова у капіталістичних методах керування країною.
- 1973 — Виходить перший альбом гурту “Queen”.
- 1985 – В Лондоні і Філадельфії одночасно пройшли концерти “Live Aid” для допомоги голодаючих Африки. Організатором заходу був лідер групи “Boomtown Rats” Боб Гелдоф, який зумів привернути для участі таких зірок, як Мік Джаггер, Мадонна, Тіна Тернер, Пол Маккартні, Девід Бові, Боб Ділан. По телебаченню виставу дивилися більше півтора мільярда глядачів в 160 країнах. СРСР виявився чи не єдиною країною, що відмовилася від показу концерту;’.
- 1985 – На змаганнях в Парижі Сергій Бубка вперше подолав в стрибках з жердиною висоту 6 метрів.
- 1993 — У бою на 12-ій заставі Московського погранзагону (Таджикистан) загинуло 25 російських прикордонників.
Яке сьогодні церковне свято:
13 липня українські православні та греко-католики вшановують Собор святих апостолів. 12 святих апостолів Свято присвячене апостолам Петру, Андрію, Якову, Іоанну Богослову, Філіпу, Варфоломію, Хомі, Левію Матвію, Якову Алфею, Юді Таддею, і Симону Кананіту, а також апостолу Матвію, обраному замість Юди Іскаріота
Прикмети:
- Зозуля кує — літо буде довге і тепле.
- З цього дня літо котиться зимі назустріч.
- Сон проти 13 липня може бути віщим і виповнитися на дев’ятий день.
- Якщо сновидіння, побачене вдень 13 липня, ви вже бачили раніше, то чекайте на його виконання через сім тижнів.
- Цього дня заведено відвідувати храми й молитися за себе і свою сім’ю. Якщо ж до церкви не виходить піти, можна прочитати молитву 12 апостолам вдома.
- У цей день люди просять один в одного пробачення, миряться і забувають всі образи.
Традиції:
- 13 липня заборонено сваритися, лаятися і пліткувати.
- Також не варто відмовляти комусь у допомозі.
- Краще не виходити з дому без оберега.
- Не потрібно ходити в ліс. Вважається, що звірі в цей час можуть поводитися агресивно.
- Щоб не було поганого врожаю в майбутньому році, не можна їсти овочі та фрукти з нового врожаю.
- Призначати важливі зустрічі в першій половині дня — найімовірніше, вони не принесуть бажаного ефекту.
Цього дня іменини відзначають:
Андрій, Варфоломій, Іван, Матвій, Петро, Сафон, Пилип, Хома, Яків, Маргарита, Генріх та Ернест.