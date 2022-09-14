Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день атопічної екземи був заснований в 2018 році для підвищення обізнаності про цю хворобу в усьому світі і по всій Європі завдяки ініціативі, координованої GlobalSkin і Європейською Федерацією Асоціацій пацієнтів з алергією і захворюваннями дихальних шляхів (EFA).

Атопічна екзема – це алергічне шкірне захворювання, яке лежить в основі інших проблем зі здоров’ям. Вона впливає на психічне здоров’я і призводить до розвитку інших захворювань. Іноді це захворювання неймовірно важко для пацієнтів і їх сімей, серйозно відбиваючись на повсякденне життя.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

  • США – День Державного гімну США
  • Румунія – День інженера

Цього дня у світі:

  • 1052 — Володимир побудував в Новгороді Софійський собор, освячений єпископом Лукою.
  • 1068 — під час повстання кияни визволили з порубу Великого князя Київського Всеслава Брячиславича, скинувши Ізяслава Ярославича.
  • 1797 — державний переворот у Французькій республіці.
  • 1812 — французька армія Наполеона ввійшла до Москви, залишеної за наказом головнокомандувача М.Кутузова.
  • 1871 — розпочав свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк — Харківський акціонерний земельний банк (в Галичині перші банки виникли в XVII столітті — такі, як вірменський банк Mons Pius у Львові).
  • 1918 — у Болгарському царстві розпочалося Владайське солдатське повстання, придушене урядом за допомогою німецьких військ.
  • 1939 — у США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) підняв у повітря свій перший гелікоптер VS-300.
  • 1954 — на Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області (Росія) проведено військові навчання Радянської армії із застосуванням атомної зброї, в ході яких зазнали ураження 40 тисяч військовиків та 10 тисяч цивільного населення.
  • 1991 — у Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції.
  • 1995 — у Брюсселі відбулась офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО.
  • 1996 — в Одесі відбулися Світовий конгрес чеченців і Всеукраїнський конгрес вайнахів.
  • 2000 — корпорація Microsoft випустила операційну систему Windows Millennium Edition.

Яке сьогодні церковне свято:

14 вересня – день преподобного Симеона Стовпника і його матері Марфи, а також початок індикту – церковного новоліття або просто кажучи – нового року. Колись наші пращури початок нового року відзначали навесні, але прийняття християнства змусило порушити традицію – перенести початок нового року на осінь, як то було у Візантії.

Прикмети:

  • На Семена ясно – осінь буде погожою і теплою.
  • На Семенів день вітер із півдня – буде зима тепла.
  • Якщо гуси відлітають на Семена – чекай ранньої зими.
  • На Семена багато павутини – осінь буде довга та ясна.
  • День на Семена був з болотом – осінь буде дощова; ясним – осінь буде з доброю погодою.
  • Гілки ялини схилилися низько до землі — будуть заморозки.

Традиції:

  • На церковне новоліття було заведено дякувати Богові за щедрий врожай та просити Його благословення на рік наступний.
  • Хліб після Семена вже не сіяли. Орати можна було тільки до полудня.
  • Початок року наші предки сприймали в контексті закінчення робіт на полі і в городі. Всі роботи в землі вже закінчувалися – залишалося лише зібрати урожай пізніх овочів і фруктів.
  • Наші предки 14 вересня влаштовували посиденьки вдома біля лампади. День вважається дуже вдалим для сімейних зустрічей.
  • Також це хороша дата для новосілля. Вважається, що хто сьогодні переїде в новий будинок, той знайде щастя на новому місці.

Іменини цього дня відзначають:

Семен, Тетяна, Наталя, Марфуша.