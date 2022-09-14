Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день атопічної екземи був заснований в 2018 році для підвищення обізнаності про цю хворобу в усьому світі і по всій Європі завдяки ініціативі, координованої GlobalSkin і Європейською Федерацією Асоціацій пацієнтів з алергією і захворюваннями дихальних шляхів (EFA).
Атопічна екзема – це алергічне шкірне захворювання, яке лежить в основі інших проблем зі здоров’ям. Вона впливає на психічне здоров’я і призводить до розвитку інших захворювань. Іноді це захворювання неймовірно важко для пацієнтів і їх сімей, серйозно відбиваючись на повсякденне життя.
В різних країнах світу цього дня відзначають:
- США – День Державного гімну США
- Румунія – День інженера
Цього дня у світі:
- 1052 — Володимир побудував в Новгороді Софійський собор, освячений єпископом Лукою.
- 1068 — під час повстання кияни визволили з порубу Великого князя Київського Всеслава Брячиславича, скинувши Ізяслава Ярославича.
- 1797 — державний переворот у Французькій республіці.
- 1812 — французька армія Наполеона ввійшла до Москви, залишеної за наказом головнокомандувача М.Кутузова.
- 1871 — розпочав свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк — Харківський акціонерний земельний банк (в Галичині перші банки виникли в XVII столітті — такі, як вірменський банк Mons Pius у Львові).
- 1918 — у Болгарському царстві розпочалося Владайське солдатське повстання, придушене урядом за допомогою німецьких військ.
- 1939 — у США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) підняв у повітря свій перший гелікоптер VS-300.
- 1954 — на Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області (Росія) проведено військові навчання Радянської армії із застосуванням атомної зброї, в ході яких зазнали ураження 40 тисяч військовиків та 10 тисяч цивільного населення.
- 1991 — у Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції.
- 1995 — у Брюсселі відбулась офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО.
- 1996 — в Одесі відбулися Світовий конгрес чеченців і Всеукраїнський конгрес вайнахів.
- 2000 — корпорація Microsoft випустила операційну систему Windows Millennium Edition.
Яке сьогодні церковне свято:
14 вересня – день преподобного Симеона Стовпника і його матері Марфи, а також початок індикту – церковного новоліття або просто кажучи – нового року. Колись наші пращури початок нового року відзначали навесні, але прийняття християнства змусило порушити традицію – перенести початок нового року на осінь, як то було у Візантії.
Прикмети:
- На Семена ясно – осінь буде погожою і теплою.
- На Семенів день вітер із півдня – буде зима тепла.
- Якщо гуси відлітають на Семена – чекай ранньої зими.
- На Семена багато павутини – осінь буде довга та ясна.
- День на Семена був з болотом – осінь буде дощова; ясним – осінь буде з доброю погодою.
- Гілки ялини схилилися низько до землі — будуть заморозки.
Традиції:
- На церковне новоліття було заведено дякувати Богові за щедрий врожай та просити Його благословення на рік наступний.
- Хліб після Семена вже не сіяли. Орати можна було тільки до полудня.
- Початок року наші предки сприймали в контексті закінчення робіт на полі і в городі. Всі роботи в землі вже закінчувалися – залишалося лише зібрати урожай пізніх овочів і фруктів.
- Наші предки 14 вересня влаштовували посиденьки вдома біля лампади. День вважається дуже вдалим для сімейних зустрічей.
- Також це хороша дата для новосілля. Вважається, що хто сьогодні переїде в новий будинок, той знайде щастя на новому місці.
Іменини цього дня відзначають:
Семен, Тетяна, Наталя, Марфуша.
- За даними синоптиків у середу, 14 вересня, у низці областей очікують опади у вигляді дощу.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 13 вересня.