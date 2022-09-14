14 вересня у світі - Всесвітній день атопічної екземи. За церковним календарем сьогодні відзначають день преподобного Симеона Стовпника і його матері Марфи.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день атопічної екземи був заснований в 2018 році для підвищення обізнаності про цю хворобу в усьому світі і по всій Європі завдяки ініціативі, координованої GlobalSkin і Європейською Федерацією Асоціацій пацієнтів з алергією і захворюваннями дихальних шляхів (EFA).

Атопічна екзема – це алергічне шкірне захворювання, яке лежить в основі інших проблем зі здоров’ям. Вона впливає на психічне здоров’я і призводить до розвитку інших захворювань. Іноді це захворювання неймовірно важко для пацієнтів і їх сімей, серйозно відбиваючись на повсякденне життя.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

США – День Державного гімну США

Румунія – День інженера

Цього дня у світі:

1052 — Володимир побудував в Новгороді Софійський собор, освячений єпископом Лукою.

1068 — під час повстання кияни визволили з порубу Великого князя Київського Всеслава Брячиславича, скинувши Ізяслава Ярославича.

1797 — державний переворот у Французькій республіці.

1812 — французька армія Наполеона ввійшла до Москви, залишеної за наказом головнокомандувача М.Кутузова.

1871 — розпочав свою діяльність перший в Наддніпрянській Україні банк — Харківський акціонерний земельний банк (в Галичині перші банки виникли в XVII столітті — такі, як вірменський банк Mons Pius у Львові).

1918 — у Болгарському царстві розпочалося Владайське солдатське повстання, придушене урядом за допомогою німецьких військ.

1939 — у США авіаконструктор Ігор Сікорський (колишній киянин) підняв у повітря свій перший гелікоптер VS-300.

1954 — на Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області (Росія) проведено військові навчання Радянської армії із застосуванням атомної зброї, в ході яких зазнали ураження 40 тисяч військовиків та 10 тисяч цивільного населення.

1991 — у Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції.

1995 — у Брюсселі відбулась офіційна церемонія прийняття Індивідуальної програми співробітництва між Україною і НАТО.

1996 — в Одесі відбулися Світовий конгрес чеченців і Всеукраїнський конгрес вайнахів.

2000 — корпорація Microsoft випустила операційну систему Windows Millennium Edition.

Яке сьогодні церковне свято:

14 вересня – день преподобного Симеона Стовпника і його матері Марфи, а також початок індикту – церковного новоліття або просто кажучи – нового року. Колись наші пращури початок нового року відзначали навесні, але прийняття християнства змусило порушити традицію – перенести початок нового року на осінь, як то було у Візантії.

Прикмети:

На Семена ясно – осінь буде погожою і теплою.

На Семенів день вітер із півдня – буде зима тепла.

Якщо гуси відлітають на Семена – чекай ранньої зими.

На Семена багато павутини – осінь буде довга та ясна.

День на Семена був з болотом – осінь буде дощова; ясним – осінь буде з доброю погодою.

Гілки ялини схилилися низько до землі — будуть заморозки.

Традиції:

На церковне новоліття було заведено дякувати Богові за щедрий врожай та просити Його благословення на рік наступний.

Хліб після Семена вже не сіяли. Орати можна було тільки до полудня.

Початок року наші предки сприймали в контексті закінчення робіт на полі і в городі. Всі роботи в землі вже закінчувалися – залишалося лише зібрати урожай пізніх овочів і фруктів.

Наші предки 14 вересня влаштовували посиденьки вдома біля лампади. День вважається дуже вдалим для сімейних зустрічей.

Також це хороша дата для новосілля. Вважається, що хто сьогодні переїде в новий будинок, той знайде щастя на новому місці.

Іменини цього дня відзначають:

Семен, Тетяна, Наталя, Марфуша.