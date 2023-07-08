Джерело: Офіс президента України.
Ініціатива передбачає відбудову 26 деокупованих населених пунктів Херсонщини силами областей і спроможних громад. Мовиться про відновлення житла та інфраструктури, створення умов для повернення мешканців Херсонської області у свої домівки.
За словами заступник керівника Офісу президента України Олексія Кулеби, в межах цієї ініціативи ремонтні бригади з різних куточків країни, здебільшого на волонтерських засадах, долучаються до відбудови Херсонської області.
Зокрема, Вінниччина відновлює смт Калинівське, Волинь – село Благодатівка, Дніпропетровщина – села Ольгине, Старолісся, Бобровий Кут, Житомирщина – село Трифонівка, Закарпаття – села Новопавлівка та Олександрівка, Івано-Франківщина – село Давидів Брід, Кіровоградщина – село Мала Олександрівка, Львівщина – села Нова Зоря, Таврійське та смт Біла Криниця, Одещина – села Киселівка, Благодатне та Новодмитрівка, Полтавщина – село Чкалове та Правдине, Рівненщина – села Заградівка, Орлове та Кочубеївка, Тернопільщина – смт Архангельське, Хмельниччина – смт Високопілля, Черкащина – села Новопетрівка та Іванівка, Буковина – село Новомиколаївка.
У деяких громадах уже стартували ремонтні роботи, в інших вони почнуться найближчим часом. Загалом у межах пілотного проєкту заплановано відновити понад 3500 об’єктів.
“Важливо, що “Пліч-о-пліч” – це лише невелика частина масштабної національної програми We build Ukraine. Окремо вдячний областям, які одразу ж підтримали ініціативу, адже українці – це одна велика родина. Далі – інші постраждалі регіони й посилення партнерства, єднання, допомоги та зв’язків між українцями й самоврядуванням”, – зазначив Олексій Кулеба.
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